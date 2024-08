AMLO lamenta que la Corte Internacional de Justicia no resuelva demanda de México contra Ecuador

El presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó que la Corte Internacional de Justicia (CIJ), con sede en Países Bajos, no resuelva la demanda por las violaciones en las que incurrió Ecuador en contra de la Embajada de México en ese país y su personal diplomático la noche del viernes 5 de abril de 2024.

En el Salón Tesorería de Palacio Nacional, el jefe del ejecutivo federal señaló que siempre ha promovido la solución de controversias entre los Estados a través de medios pacíficos; sin embargo, la CIJ ha tardado en resolver la demanda del Gobierno de México.

Sigue leyendo:

Embajadas de México en Colombia, Chile y Perú entran 'al quite' por los mexicanos en Ecuador

¿Viajas a Ecuador? Aeroméxico suspende vuelos hasta diciembre, te decimos por qué

Dijo que la CIJ ha tardado en resolver la demanda del Gobierno de México. Foto: Especial

“Se tiene una denuncia contra el gobierno de Ecuador, por la violación a nuestra soberanía al irrumpir en nuestra embajada en Quito, es muy lamentable que todavía la Corte de Justicia Internacional no resuelva, hace poco. no sé si esto sea real, habían dado como fecha para iniciar el proceso el año próximo. Imagínese son estos organismos de la ONU los que deben de renovarse, la misma de que sirve el andamiaje burocrático, de aparatos de oficinas con diplomáticos de todo tipo que cuestan muchísimo dinero a los ciudadanos del mundo. No hay justicia rápida y expedita ”, explicó.

López Obrador reiteró que México está en la disposición de brindar "asilo político" al exvicepresidente de Ecuador, Jorge Glas.

“Acerca de la solicitud de asilo del ex presidente de Ecuador, nosotros estamos en la mejor disposición de recibirlo. Es parte de nuestra tradición en materia de política exterior, proteger a perseguidos políticos de cualquier país del mundo. Siempre se ha hecho”, afirmó.