"Tenemos que ir a ese viaje a la playa nuevamente", Wendy continúa la búsqueda de Servando su esposo desaparecido

Tijuana.- Wendy Bravo, esposa de Servando Salazar Cano, quien desapareció el pasado 23 de agosto en las instalaciones de Prime Wheel, continúa intensificando su búsqueda y lamentando la difícil situación que enfrenta su familia. Desde la desaparición de su pareja, Wendy ha mantenido viva la esperanza de encontrarlo, mientras expresa su angustia y su deseo de volver a tenerlo a su lado.

A través de sus redes sociales, Wendy compartió un emotivo mensaje que revela el profundo dolor por la ausencia de su esposo. "TE NECESITO SERVANDO", comienza su mensaje, donde expresa el dolor que siente y su deseo de proteger a sus hijas de esa tristeza.

En su publicación, Wendy menciona, "este octubre necesitamos festejar el cumpleaños de tu princesa de 8 años y después tu cumpleaños 35", recordando momentos familiares deseados y como planeaban celebrar juntos, se aferra a la ilusión de que Servando esté presente en la vida de sus hijas.

La angustia de Wendy es palpable cuando asegura: "tenemos que ir a ese viaje a la playa nuevamente, tenemos que pasar Navidad con nuestras niñas". Su mensaje continúa con un anhelo por el futuro, mencionando que "necesitas conocer cada ultrasonido que me haré y ver cómo va creciendo", refiriéndose a un embarazo no planeado, pero que ambos habían decidido disfrutar.

En su desgarrador mensaje, Wendy expresa su deseo de encontrar a Servando, diciendo: "quiero ya ENCONTRARTE PARA DESPUÉS REÍRNOS DE ESTO". Sin embargo, la realidad de su situación es dura. "Me DUELEN TANTAS COSAS. YO NO SÉ CÓMO ES ESTE PROCESO COMO VIVIRLO", manifestó, reflejando la confusión y el dolor que ha experimentado desde la desaparición de su marido.

Wendy destaca el profundo anhelo de tener a Servando de vuelta: "NECESITO TENERTE COMO SIEMPRE DICIÉNDOME que soy FUERTE", anhelando su presencia y el apoyo emocional que siempre le brindó.

Por último, concluye su mensaje con un llamado desesperado: "ya quiero que se acabe esta pesadilla que no me deja dormir, estoy en shock NO PUEDO ENCONTRARTE DAME FUERZAS PARA SEGUIR BUSCANDO Y LUCHANDO POR TI, MI CHINOS ".

