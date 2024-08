¿El PAN no volverá a participar en alianza con PRI?: el partido se pronuncia sobre su futuro político

El diputado federal y secretario de acción de gobierno del Partido Acción Nacional (PAN), Asael Hernández Cerón, dijo que por el momento no contemplan una posible alianza con el Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el estado de Hidalgo, después de los resultados electorales del pasado 2 de junio.

El legislador federal reconoció que el blanquiazul perdió fuerza en los comicios pasados al participar de forma colaborativa con el PRI, por lo cual consideró que se debe priorizar la participación solitaria del instituto político en los futuros procesos electorales y convertirse en una oposición responsable al Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

Históricamente el PAN fue la oposición al PRI

De acuerdo con el exdirigente estatal del PAN, en los comicios pasados Acción Nacional sumó más de 130 mil votos, pero a través de los acuerdos de la candidatura común con el PRI y el Partido de la Revolución Democrática (PRD), sólo les reconocieron 80 mil sufragios.

Agregó que no estaba de acuerdo con la alianza con el PRI y el PRD, ya que de esa manera el blanquiazul perdería su esencia, no obstante, no fueron considerados en esas decisiones de la dirigencia nacional y por ello los resultados electorales fueron los peores para el PAN.

Sin embargo, sostuvo que dependerán de las decisiones de la dirigencia nacional sobre las posibles alianzas, aunque hay cada vez más militantes de una posible coalición con otras fuerzas políticas, pues recordó que históricamente el PAN fue la oposición al PRI y por ello el electorado no confió en esa opción política.

¿Cómo quedó el PAN en Hidalgo después de las elecciones?

Asimismo, enfatizó en la importancia de que se lleve a cabo la renovación de la dirigencia nacional del PAN de forma transparente y democrática, para evitar confrontaciones entre la militancia, pues deben permanecer la unidad para ser oposición a Morena en el Congreso de la Unión.

El PAN en Hidalgo sólo tendrá una curul en el Congreso local por la vía de representación proporcional, su menor nivel de participación en el Poder Legislativo desde hace más de 40 años, mientras que apenas gobernará cuatro de los 84 ayuntamientos de la entidad.

