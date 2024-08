El jefe de Gobierno, Martí Batres deslinda a las autoridades capitalinas de la activación de la alerta sísmica por error y reveló que el responsable fue Centro de Instrumentación y Registro Sísmico A. C. (CIRES, A. C.). El CIRES es una asociación civil con fines no lucrativos, dedicada a la investigación científica y tecnológica, con el objetivo de promover el desarrollo de tecnología aplicada a la instrumentación sísmica.

La asociación civil envió una carta a la coordinadora Nacional de Protección Civil Laura Velázquez Alzúa con copia al jefe de gobierno Martí Batres.

Foto: Facebook

Martí Batres: CDMX no fue responsable de la activación por error de la alerta sísmica, el error fue de la asociación CIRES

“Sonó por un error del CIRES el Centro de Instrumentación y Registro Sísmico (..) ahí reconoce el CIREC que estaba haciendo un procedimiento habitual para probar los equipos rumbo al simulacro del 19 de septiembre, y luego dice que durante ese ejercicio por error dice omitieron desconectar de la Red de Cómputo el equipo que transmitió los avisos por sismo simulado”,explicó.

Martí Batres explicó que el error tuvo repercusiones en otras entidades, por lo que no pudo ser el gobierno de la ciudad quien activara por error la alerta sísmica.

“Es un error de esta asociación civil y no del gobierno de la ciudad de México. Bueno aquí ellos piden disculpas y lamentan este incidente, en efecto pues afecta, porque pues mucha gente piensa que si hay un sismo y obviamente se preocupa, por lo tanto quiero aquí de manera muy clara deslindar al Gobierno de la Ciudad de México, no tuvo ninguna responsabilidad en este error, que provocó que sonara la alerta sísmica en Acapulco, Chilpancingo, Cuernavaca, Puebla, Toluca y ciudad de México, México”, afirmó.