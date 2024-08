Mónica Soto: "El INE hizo una interpretación apegada a la Constitución"

Mónica Soto, magistrada presidenta Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), defendió la decisión del Tribunal al ratificar la supermayoría de Morena y aliados otorgada por el Instituto Nacional Electoral (INE), dijo que "resolvimos con un criterio que se ha aplicado desde 2009, desde 2012, en la elección del 2015, del 2018, en el 2021 y ahora se aplicó el mismo criterio eso es un estándar de apegó a la legalidad".

"El INE hizo una interpretación apegada a la Constitución", afirmó Mónica Soto.

En entrevista para "A la 1" con Salvador García Soto de El Heraldo Radio que se transmite mediante la señal de El Heraldo Media Group aseveró que se puede pedir una revisión y que "se puede buscar una mejor manera de la proporcionalidad que tenemos que es mixta, no tenemos una proporcionalidad pura" y refirió que la interpretación del INE es acorde a lo que se ha hecho desde hace cinco elecciones.

Dijo que "este es un ejemplo de una sentencia congruente y consistente" Foto: Cuartoscuro

Aclaró que la extensión del mandato no tiene nada que ver con el desempeño de las funciones de los Consejeros ni del Tribunal y señaló que no hubo ningún tipo de acuerdo y remarcó que las sentencias hablan por si solas y "este es un ejemplo de una sentencia congruente y consistente"



"El peso de nuestra sentencia no puede ser criticada de falta de legalidad ni de constitucionalidad porque es una sentencia que tiene el peso de haberse aplicado en seis ocasiones anteriores, cambiarlo ahorita porque no nos gustó el resultado o porque se nos hace que la diferencia es mucha es intervenir de manera inapropiada por parte de los jueces en la decisión ciudadana", recalcó Mónica Soto.

Aún no resuelven impugnación de elecciones en Jalisco

Sobre la impugnación a la elección en Jalisco dijo que es un tema que está pendiente de resolver aún porque están resolviendo los asuntos que requieren la inmediatez lo que tiene que ver con la fecha de toma de protesta y en el caso de Jalisco es hasta diciembre por lo que darán prioridad a los que tomarán protesta antes.