Del amor al delito: la violencia digital es cometida en 90% por parejas o exparejas

El coordinador del Colectivo DLR, Andy Torres confirmó que el 90 por ciento de casos de violencia digital que reciben está relacionado con las parejas o exparejas de las víctimas, personas cercanas en las que confiaron y compartieron sus fotos o videos íntimos, los cuales difundieron sin su consentimiento.

Detalló que la mayoría de solicitudes que reciben para apoyar a mujeres no tiene que ver ciberdelincuentes que ingresaron a sus cuentas para tomar sus contenidos y publicarlos en redes sociales o distintas plataformas, de ahí que es de suma importancia cuidar el entorno digital en que nos desenvolvemos.

Esfuerzo que nació en Oaxaca se extiende internacionalmente

El colectivo DLR borra el contenido distribuído sin autorización y exhibe al culpable. Foto: Alondra Olivera.

“Generalmente es alguien de tu entorno personal con quien compartiste este contenido y termina haciendo la difusión del contenido privado”. Desde el 2020, el Colectivo DLR se dedica a denunciar, identificar, dar de baja perfiles, grupos y cuentas de usuarios de redes sociales dedicados a la venta y distribución de contenido íntimo de mujeres (packs) sin su consentimiento, pero también exhiben a los agresores.

Andy Torres, fundador del Colectivo, explica que todo empezó cuando una de sus amigas le pidió apoyo para borrar contenido personal que había difundido su ex pareja; a partir de ahí se hizo una cadena que no sólo tiene presencia en Oaxaca, se ha extendido al interior del país y fuera de México para la atención de casos de violencia que se da en el entorno digital.

Mejorar el entorno de la mujeres, objetivo primordial de las organizaciones

La violencia digital es una de las formas de violencia contra las mujeres. Foto: Archivo

Asegura que es importante el número de casos de violencia digital que se presentan, asegura que no se trata de un incremento sino la visibilización de estos. El colectivo DLR recibe de 150 a 200 casos diarios de solicitudes de apoyo para borrar contenido, pero han llegado a tener hasta 350 por día. A pesar de que en 2019, Oaxaca se convirtió en el décimo estado del país en aprobar la llamada Ley Olimpia, mediante la cual se sanciona la distribución de material íntimo sin el consentimiento de una persona.

Andy Torres explica que es difícil que una carpeta iniciada por una denuncia de este tipo llegue a judicializarse, así como no hay áreas de investigación enfocadas a este tipo de delitos y por ello las víctimas buscar otras alternativas como borrar el contenido. El Colectivo trata de mejorar el entorno de las mujeres que son víctimas, “que ya no vivan con el acoso, con el hostigamiento o extorsión constante, que ya no es hacia ella únicamente también a sus familiares”.