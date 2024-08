VIDEO así operan los ladrones de ancianos en iglesias de la CDMX

Una cámara de seguridad captó el momento exacto en que dos personas roban a ciudadanos de la tercera edad en las afueras de una iglesia, en la alcaldía Álvaro Obregón. El material videográfico logró captar el modus operandi de estos ladrones, quienes aparentan ofrecer apoyo a los ancianos, cuando realmente los "bolsean" y se roban sus pertenencias.

El video fue compartido por el periodista Carlos Jiménez, quien advirtió que se trata de una pareja que suele operar en esta zona, especialmente contra personas vulnerables, tal y como la pareja de abuelos que se encontraba dando un paseo afuera del edificio religioso.

Sigue leyendo:

YosStop fue detenida nuevamente: ¿de qué la acusan?

Asesinan a 4 personas en ataques simultáneos a dos joyerías de Celaya

VIDEO roban a abuelos afuera de una iglesia

La pareja de ancianos se encontraba caminando a un lado de una iglesia situada en la alcaldía Álvaro Obregón, cuando un hombre de aproximadamente 35 años se aproxima y les indica que algo les ha caído desde el árbol, por lo que se aproxima y saca un pañuelo para supuestamente ayudarlos a limpiarse.

Momentos después, llega una mujer y se acerca para de igual forma ofrecer "ayuda". Sin embargo, el ángulo de la cámara permite exponer las verdaderas intenciones de la pareja: mientras utilizan su pañuelo en la chamarra del señor, abren cautelosamente la mochila que carga en la espalda y se roban sus pertenencias.

"En serio no se dan cuenta o esa madre es actuada?"; "No ma jajajaja si les dan una gran masajeada neta no descubren?"; Esa ya también es vieja , la gente debe estar más a las vivas", fueron algunas de las reacciones de los internautas en la plataforma de X, al asegurar que se trata de una táctica de robo antigua.

¿Cómo reporto un robo a la SSC?

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX atiende denuncias de robo a través del portal Denuncia Anónima, el cual permite enviar denuncias digitales, sin la necesidad de otorgar información personal ni medios de contacto, por lo que se puede llevar a cabo de manera anónima.

Envía tu denuncia anónima a través del porta de la SSC

FOTO: SSC

El trámite solicita la información relevante sobre el delito: lugar de los hechos, imputados, documentos adjuntos y vehículos. En este sentido, será necesario especificar la fecha, hora, ubicación y una breve narración de los hechos, datos que permitirán facilitar las investigaciones para dar con el paradero de los responsables.

edg