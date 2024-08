Corte analizará sobrerrepresentación de Morena

La presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña Hernández, admitió a trámite una contradicción de criterios que promovió el PAN por la sobrerrepresentación de Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados. Marko Cortés, líder nacional del PAN, presentó este recurso que fue turnado a la ponencia del ministro Juan Luis González Alcántara para que elabore el proyecto de sentencia.

“Se actualiza la competencia de este Alto Tribunal para conocer de la denuncia de posible contradicción de criterios entre el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y se admite a trámite”, indica el acuerdo judicial.

Sigue leyendo:

AMLO anuncia pausa con embajador de EU y Canadá por sus críticas a la reforma del Poder Judicial

Luis Fernando Salazar se registra como senador: “Vamos a traer bienestar y transformación”

Se trata de una contradicción entre el máximo tribunal y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y los ministros establecerán el criterio con el que tendrá que resolver el TEPJF. La ministra Lenia Batres advirtió que si la Corte emite una resolución sobre este procedimiento se excedería en sus facultades.

“Sin pronunciarme en este momento sobre el fondo del asunto, me permito advertir que, de resolver sobre este procedimiento legal, la SCJN estaría excediendo sus facultades y poniendo en riesgo la estabilidad constitucional del país”, indicó en un comunicado.

Hizo un llamado a los ministros a actuar con prudencia y responsabilidad en este asunto, pues la Corte no debió admitir la contradicción sobre este tema, sino pronunciarse por el respeto de la facultad del TEPJF para calificar la elección son presiones.

“De acuerdo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), la SCJN no tiene competencia en materia electoral. Asimismo, la contradicción de criterios no es una vía para afectar situaciones jurídicas concretas, como el reparto específico de curules en una elección. Menos aún, cuando se ha consumado el proceso electoral y las reglas del juego no se modificaron desde 2008”, explicó Batres.