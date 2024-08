Titular de la Profeco sobre denuncia de acoso sexual en su contra: "no hubo elementos"

“Yo soy el primer interesado en que se conozca la verdad”, aseguró el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), David Aguilar Romero, tras los supuestos casos de acoso sexual de los que se le acusa. Al ser cuestionado sobre dicho tema desde la Mañanera de este lunes, el funcionario público indicó que de acuerdo con las investigaciones realizadas por las autoridades correspondientes, no ha habido elementos para determinar dichas acusaciones.

“Como es de conocimiento, hace ya casi dos meses, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el 28 de junio, concluyó, al realizar una investigación, que no había elementos, no los hubo, para determinar que se habían afectado los derechos humanos de la persona que promovió dicha acusación”, declaró.

Dijo que sigue a la espera de lo que digan las investigaciones. Foto: Presidencia

Asegura estar dispuesto a contribuir con las autoridades

Sobre el tema, dijo que desde se dio a conocer dicha información, ha estado dispuesto a participar y contribuir de manera inmediata en lo que las autoridades le soliciten.

“A eso yo debo de comentar que yo he estado antes, ahora, durante y después, totalmente dispuesto para que de manera inmediata yo pueda participar y contribuir con lo que se me solicite, de la misma manera como también yo he tomado a través de las medidas convenientes, a través y los subrayados de un despacho externo, para realizar lo que a derecho corresponde en mi caso”, dijo.

Finalmente, Aguilar Romero que sigue a la espera de lo que digan las investigaciones y afirmó que estará atento a las medidas que se le pidan.

“Entonces, pues, esperaremos a esas investigaciones en lo administrativo y en lo que toque a las instancias correspondientes, si es el caso de lo judicial, pues yo estaré atento para también atenderlas, como yo he tomado las medidas desde hace también casi cinco meses”, manifestó.

