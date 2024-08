¿Qué pasó en la Línea 5 del Metro hoy, viernes 23 de agosto?

Este viernes 23 de agosto, se registró humo en alguna de las estaciones de la Línea 5 del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México, quien reporta que este es el tercer conato de incendio al medio de transporte público en lo que va del día en la capital del país.

Los hechos ocurrieron esta tarde cuando el humo empezó a esparcirse dentro de los andenes en el sistema de transporte subterráneo, lo que alarmó a pasajeros y autoridades, quienes siguieron protocolos para evacuar la estación.

Reportan incendio dentro de una estación del Metro Foto: Archivo

Línea 5 afectada por incendios

La Línea 5 que corre de Politécnico a Pantitlán, es una de las vías que conecta a varias estaciones por la que los usuarios realizan miles de transbordes al día, lo cual es importante para la ciudadanía tomar esta vía para llegar a sus centros de trabajo o a sus hogares; sin embargo, debido a la falta de mantenimiento que reportan algunos usuarios, esta se ha visto más lenta y ha causado algunos accidente como incendios espontáneos en las vías o en el mismo tren.

Por ello, reportaron que la circulación de los trenes en ambos sentidos ha sido lenta, pero continua y esperan arreglar la falla que originó el fuego en algunas de las estaciones del Metro de la Línea 5

Asimismo, para evitar alguna tragedia en los andenes o en el mismo, tren, se ha desalojado a los usuarios del Metro para que no inhalen el humo ya que este podría causar problemas respiratorios y otras complicaciones de salud por la toxicidad de la humarada.

Usuarios demandas mantenimiento al Metro

En este sentido, fueron usuarios en redes quienes exigieron a las autoridades de la capital del país y del Metro, realizar un mejor mantenimiento no solo para que no haya paradas intermedias cuando está a punto de llegar a la siguiente estación, sino para no ocurran más incidentes en la vía, pues "un día podría terminar en tragedia".

Asimismo, pudieron la implementación de protocolos de inspección más rigurosos, así como inversiones en infraestructura y mejor tecnología, para evitar que sucedan más accidente, ya que indican que este es uno de los medios de trasnportes más eficientes que tienen la CDMX.

DRV