¿Los razer deben llevar placas en Nayarit? La Secretaría de Movilidad acaba con los mitos de estos vehículos

En los últimos años el uso de vehí culos motorizados tipo razer a aumentado, su creación va destinada para caminos con terracería para revisar actividades de esparcimiento; sin embargo, estas unidades también ha comenzado a verse de manera más frecuente en avenidas carreteras y calles altas velocidades de Nayarit.

Algunos de estos automotores incluso tiene sonido integrado y amenidades para los conductores. Muchos de ellos los ven como vehículos recreativos, pero su regulación está contemplada dentro de la Ley de Movilidad del estado.

De acuerdo con la norma, este medio de transporte es motorizado, aunque no haya alguna tipificación de las unidades como razer. Por tanto, aunque algunos consideren que están en un vacío legal al usarlos, es todo lo contrario, así lo declaró Sistiel Buhaya Lora, secretaria de Movilidad.

Estos vehículos transitan inclusive desde otras entidades, aseguró la secretaria. FOTO: Archivo.

Los razers no están en un vacío legal, deben cumplir la ley en Nayarit

"La ley como tal no habla en específico de un vehículo tipo razer, pero al final de cuentas es un vehículo automotor por su propia factura. Algunos dicen moto, carros, entonces estamos de un vehículo automotor y nuestra ley dice que un vehículo automotor debe estar registrado en el Registro Público Vehicular", dijo.

De acuerdo con la funcionaria, aunque los conductores y dueños de estas herramientas consideren que no es necesario realizar ningún trámite derivado de su compra, en la norma se establece que quien las maneja debe llevar consigo los siguientes elementos:

Placas.

Tarjeta de circulación.

Licencia de manejo.

El fin de semana pasado uno de estos vehículos habría matado a un hombre. FOTO: Adonaí Durán

Movilidad de Nayarit pide regular las unidades a nivel nacional

Dijo que también se ha pedido que a nivel nacional se regule porque en muchas ocasiones vienen en este tipo de vehículos en caravanas desde otras entidades y desde sus estados de origen no están regulados.

"Estos vehículos por su propia naturaleza son de uso recreativo, no están hechos para andar en carretera ni a más de 40 kilómetros por hora y, sin embargo, alcanzan hasta los 100. No cumple las medidas de seguridad, no tienen bolsas de aire, algunos no tienen cinturones de seguridad" sostuvo la funcionaria estatal.

El pasado fin de semana la sociedad nayarita se consternó por lamentable accidente que dejó la pérdida de dos personas en una carretera federal, muy cerca de la capital del estado en donde supuestamente, un vehículo de estas características estuvo involucrado.

Un razer cobró la vida de una pareja el fin de semana pasado

El pasado domingo, una mujer y su esposo fueron atropellados por un razer en Tepic, Nayarit. De acuerdo con las primeras versiones, el conductor trató de evitar el tráfico de la zona invadiendo un carril cuyo flujo venía en dirección contraria.

Pese a que trató de maniobrar a través del acotamiento, el chofer golpeó con la unidad a la pareja, la cual viajaba a bordo de una motocicleta de color blanco.

Este automotor fue abandonado en el lugar de los hechos. FOTO: Adonaí Durán.

Además de esto, el que manejaba el razer impactó contra una cabina de teléfono, la cual dejó destruida a su paso. El conductor no fue detenido, debido a que escapó del lugar.

Debido a las lesiones, el hombre murió en el lugar, mientras que la mujer fue trasladada de emergencia a una clínica. Extraoficialmente se dio a conocer que ella habría padecido muerte cerebral.

De acuerdo con el Código Penal para el Estado de Nayarit, la pena por dejar a su suerte a una persona herida tras un accidente puede llegar de los tres a ocho años y 40 días de salario mínimo, si es que por su abandono se ocasionó algún fallecimiento.