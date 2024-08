Uuc-kib Espadas Ancona: hoy debe aprobarse el proyecto que se votará para definir la integración de la Cámara

Uuc-kib Espadas Ancona, presidente de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE, informó que hoy miércoles 21 de agosto deberá de aprobarse el proyecto que será votado por la comisión para este viernes 23 de agosto que definirá la integración de la nueva Cámara de Diputados.

En entrevista para el programa "Sergio Sarmiento y Lupita Juárez", de El Heraldo Radio, que se transmite mediante la señal de El Heraldo Media Group, Uuc-kib Espadas Ancona explicó que la asignación de las curules en la Cámara de Diputados se hace por partidos políticos porque las listas de representación proporcional son diferentes para cada de estas organizaciones, incluyendo los coaligados.

Uuc-kib Espadas; consejero electoral del INE, durante una conferencia magistral. Créditos: Cuartoscuro

Espadas Ancona señaló que en este momento la gran discusión es si el límite de la sobrerrepresentación para la Cámara de Diputados, que está establecido en la Constitución y es del 8%, es para cada partido político -como textualmente lo señala la Carta Magna- o si debe hacerse una interpretación para las coaliciones.

Indicó que el proyecto que se discutirá hoy miércoles propone apegarse al texto constitucional y revisar esta sobrerrepresentación por partido político en lo individual.

¿Cómo se hace designación de uninominales?

Explicó que para la designación de los uninominales se utiliza la votación valida emitida, esto es la votación emitida total, restando de ella los votos nulos, los votos de candidatos independientes que no tienen posibilidad, en la boleta no se vota por plurinominales, se vota por independientes y restando adicionalmente los votos por partidos que no hayan alcanzado el 3%, es decir, el PRD.

Distribución de plurinominales a través de los votos

El presidente de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE explicó que el total de votos sobre los cuales se distribuyen los plurinominales es el de los votos que contaron finalmente para la elección. Indicó que los diputados son contabilizados por el partido al que realmente pertenecen y no por el partido al que se le asignó en el convenio.

"Se determina que la persona electa efectivamente pertenece al Partido del Trabajo o al Partido Verde, o en el caso de la otra coalición: al PRD, PAN o PRI. Esto es más allá de la formalidad del convenio o de la formalidad del proceso electoral mismo, lo que nosotros hacemos es contabilizar a las personas para el partido al que realmente pertenecen", comentó.