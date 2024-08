Revictimizan a mujeres que padecen violencia vicaria en Jalisco

Pese a que la Ley de Violencia Vicaria o por Interpósita Persona -como se aprobó en el Estado-, ya está vigente en Jalisco, quienes son víctimas de ésta enfrentan ahora la resistencia de quienes deben garantizar el cumplimiento de este mandato en el Poder Judicial.

Una madre -quien decidió mantener el anonimato-, recientemente en junio, denunció ser víctima de violencia vicaria y acoso de su ex pareja, ha vivido el desinterés de las autoridades sin que procedan con medidas de protección pese a que se tienen antecedentes de violencia física hacia ella y sus dos hijos, previo a la separación.

Ante la manipulación del padre, la ex pareja decidió permitir que se quedaran con él; al pasar los días y luego de varios pretextos para evitar regresarlos, el padre confirma que no regresará a los dos hijos, cuyas edades son menores a 10 años.

Sigue leyendo:

La misteriosa desaparición de los primos Elena y Kevin pone en jaque a las autoridades en Jalisco

Realizará el Consejo Regulador del Tequila foros informativos para productores de agave

Medidas de caracter urgente han sido ignoradas por la autoridad judicial

Madre víctima da su testimonio de forma anónima. Foto: Mayeli Mariscal.

Ana Paula Sandoval Jiménez, de la AC Civilidad para Transformar, organización civil que apoya a esta madre, explicó que la solicitud debe responderse en cuatro horas, sin embargo no fue así.

La solicitud para que los menores regresen a la casa con su madre luego de la sustracción de éstos por su padre, fue revisada en el Juzgado 17 en materia familiar en donde pasaron dos semanas y la titular, María Elizabeth Herrera Tovar, lo negó, justo a 30 minutos de salir de vacaciones por un periodo de dos semanas, el 12 de julio.

"De acuerdo a la nueva ley, de caracter urgente en donde ya se ha determinado que es la medida idónea, la restitución de los menores cuando hay una sustracción de este tipo, se debe de contestar en cuatro horas una vez que se presenta, sin embargo no fue así... se alargó hasta dos semanas".

Viacrucis de las víctimas de violencia vicaria en los juzgados de lo familiar de Jalisco

Después, durante el periodo de vacaciones, en el juzgado 14 de lo familiar cuyo titular es Ricardo Sánchez Carrillo, se intentó solicitar de nuevo las medidas, pero no las quisieron recibir y los motivos que dieron fueron que no era urgente porque la señora debió ir desde el día 1.

Se solicitó un amparo urgente para que el Juzgado 14 tome la demanda y que se revise el caso y se consideren los derechos de los menores, sin embargo, el juez desechó las medidas, lo que revictimiza y agrede a la víctima.

"Las mujeres son violentadas y agredidas una y otra vez, no solo por sus agresores principales sino también por las instituciones y las autoridades, es muy preocupante y pone a muchas desventajas a las madres y a las infancias porque al final son las que salen afectadas, esos niñitos lo más probable es que pierdan su ciclo escolar, el papá obviamente no los llevó a la escuela porque los tiene sustraídos, los tiene escondidos sabe que no es legal lo que están haciendo, los niños ni siquiera fueron a la escuela ya no pudieron terminar su ciclo escolar".

Por lo pronto, la batalla para esta madre continúa y los menores siguen con el padre y aunque este jueves ya regresaron de vacaciones en los juzgados, se valoran los siguientes pasos o incluso escalar en otras instancias para recuperar a los menores, adelanta la abogada Ana Paula Sandoval Jiménez.

Jueces se resisten a aplicar la Ley Vicaria

Jueces y juezas de Jalisco se resisten a aplicar la Ley de Violencia Vicaria. Foto: Archivo.

El reto continúa siendo el sensibilizar a todo el personal de los juzgados, desde quienes atienden a las víctimas directas de violencia vicaria como secretarias, hasta jueces porque hay resistencia en aplicar este mandato legal debido a que señalan que les implica mayor trabajo además de que las señalan de intensas y los jueces se molestan porque las madres recurren a los medios de comunicación ante revictimizaciones o dilación en los procesos.

"Hay una molestia. Mamás de otras colectivas han tratado de ir a poner antecedentes en sus asuntos y no se los quieren recibir. Hay una molestia generalizada por el tema de la ley, porque tienen que juzgar con esta perspectiva, porque además muchos jueces ya han sido agresores, muchos otros se han excusado de los asuntos porque tienen temas de amiguismo, de corrupción, otros les da miedo o porque a otros no les interesa, no sé cuál sea el motivo personal de cada uno de los jueces, pero si creemos que es un tema que ha permeado de manera institucional esta agresión en contra de las mamás que están tratando de recuperar a las instancias, creemos que es un tema sistemático", lamenta Ana Paula Sandoval Jiménez, abogada de la Asociación Civil Civilidad para Transformar.