Irving Acosta: "Mi intención siempre fue proteger a la víctima y asegurarme de que el agresor fuera detenido"

Irving Acosta, conocido por su participación en el programa de TV Azteca "Exatlón", habló por primera vez tras su reciente liberación. El excompetidor fue detenido por presuntamente lesionar a un hombre durante un incidente en el que intentó defender a una mujer de una agresión sexual en un fraccionamiento de Boca del Río.

En entrevista con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por Heraldo Radio, que se transmite por la frecuencia del 98.5 FM, Acosta dijo que el incidente ocurrió mientras él conducía su vehículo y observó a una mujer en evidente estado de desesperación pidiendo ayuda.

Fue algo muy rápido. Al voltear, vi a la señora con su cara de desesperación y me lancé a ayudarla sin pensar en las consecuencias.

Sigue leyendo:

¡Se hizo justicia! Irvin Acosta es liberado tras salvar a mujer de abusador

VIDEO: así fue el momento exacto en que participante de Exatlón detuvo a presunto abusador

Aclaró que durante el proceso legal, se le brindó asistencia legal Créditos: IG/irvingbmxacosta

Detalló que su intervención inicial fue la de llamar a las autoridades y solicitar asistencia médica. Sin embargo, el enfrentamiento con el presunto agresor se complicó y resultó en lesiones para el hombre.

Acosta fue detenido como presunto responsable de lesiones, pero después de permanecer 48 horas bajo custodia, fue liberado tras la investigación. Aclaró que durante el proceso legal, se le brindó asistencia legal y se realizaron recreaciones de los hechos para esclarecer la situación. La víctima también brindó su testimonio, apoyando la versión de Acosta y colaborando con las autoridades. Lo anterior, afirma que ha sido un gran cambio emocional en su vida.

“Es un sube y baja emocional. Agradezco el apoyo que he recibido, pero también reflexiono sobre las implicaciones de lo ocurrido. No me alegra haber causado daño, aunque mi intención siempre fue ayudar.