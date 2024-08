Hoy No Circula en Edomex y CDMX: ¿qué vehículos no circulan este lunes 19 de agosto?

Este lunes 19 de agosto el programa Hoy no circula aplica para los vehículos con engomado color amarillo, terminación de placas 5 y 6, y que tengan el holograma 1 o 2 en un horario de 5:00 y las 22:00 horas, los cuales tienen restringida la circulación en la Ciudad de México y en algunos municipios del Estado de México.

Cabe destacar, que el programa Hoy No Circula aplica para las 16 alcaldías de la Ciudad de México (CDMX) y en 18 municipios del Estado de México (Edomex) de las 5:00 hrs a las 22:00 hrs.

Los 18 municipios del Edomex son:

Atizapán de Zaragoza.

Coacalco de Berriozábal.

Cuautitlán.

Cuautitlán Izcalli.

Chalco.

Chicoloapan.

Chimalhuacán.

Ecatepec de Morelos.

Huixquilucan.

Ixtapaluca.

La Paz.

Naucalpan de Juárez.

Nezahualcóyotl.

Nicolás Romero.

Tecámac.

Tlalnepantla de Baz

Tultitlán.

Valle de Chalco.

Si lo que requieres es que se te notifique por medio de mensajería cuándo tu vehículo no circule por una situación extraordinaria, por ejemplo, una contingencia ambiental, necesitas dar click aquí y registrar tu número celular.

Hoy no circula. Foto: Came

Programa Hoy No Circula, ¿En qué consiste?

El Hoy No Circula es un programa urbano que restringe parcialmente la circulación vehicular, con el objetivo de controlar y reducir los niveles de contaminación en el ambiente. Su ámbito de aplicación se extiende a la totalidad de las Delegaciones de la Ciudad de México (CDMX ), más 18 de 125 municipios del Estado de México. Asimismo, puede aplicarse eventualmente en los municipios más poblados del valle de Puebla durante fenómenos de contingencia ambiental.

¿Necesito obtener la Constancia Provisional para Circular por emergencia sanitaria COVID-19 en CDMX?

No, ya no es necesario obtener la Constancia provisional para poder circular en la Ciudad de México. La misma permitía que aquellos que no realizaron la verificación vehicular, debido a la suspensión del servicio por la pandemia, pudieran transitar las carreteras sin motivo de infracción. Sin embargo, esta tenía vigencia hasta fines de septiembre de 2021. Desde aquella fecha, nuevamente vuelve a ser obligatorio realizar la verificación del vehículo en forma periódica.