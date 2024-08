¿Cuánto pagarán los estudiantes por el pasaje en Nayarit? todo lo que debes saber de la Credencial Única

Mientras los estudiantes siguen de vacaciones, se sigue trabajando para que en el próximo ciclo escolar, pueda entrar en funcionamiento la Credencial Única para estudiantes, la cual ha sido una petición constate de los transportistas y choferes del servicio urbano de Tepic.

Esta necesidad surge ante la captación de credenciales de estudiantes falsas; sin embargo la intención del gobierno del estado es que se otorgue el correspondiente 50 por ciento de descuento a los estudiantes que realmente lo requieren y cortar de tajo las malas prácticas como la venta de identificaciones para obtener descuentos en el transporte y a su vez los planteles dejen de cobrar por la expedición de estas.

Las corporaciones trabajan para poder entregar la identificación a los estudiantes

En la parte operativa para la conclusión de dicha Credencial Única para estudiantes, la Secretaría de Movilidad del gobierno de Nayarit, se encargará de la parte operativa, mientras que los Servicios de Educación Pública de Nayarit (SEPEN), así como la Secretaría de Educación (SE), se encargarán de proporcionar la información para crear el padrón.

Por su parte la titular de la Secretaría de Movilidad, Sistiel Buhaya Lora, explicó que esta identificación será gratuita para todos los alumnos, por lo que también será un apoyo a la economía de los padres de familia a quienes regularmente se les cobra este trámite en las escuelas.

Francisco Adolfo Avilés Valencia, presidente de la Alianza de Camioneros y Transpornay, en entrevista para medios de comunicación en Tepic, informó que por instrucción del gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero, la Credencial Única solo la podrán tramitar los estudiantes de escuelas públicas.

El gobernador pidió la colaboración de todos los sectores

“Por instrucción del gobernador, se acordó que solamente fuera para escuelas públicas, este proyecto nos viene ayudar a nosotros, como transportistas a tener un mejor control en cuestión de la admisión de las credenciales, ya que se busca, a parte de la cuestión económica, que no se diluya el aumento en la tarifa que solicitamos al gobierno, también se busca que el chofer no tenga problemas con los estudiantes, que no estén con esa rispidez de que, si eres o no eres estudiante, para que los estudiantes que no son reales dejen de clonar la fabricación de credenciales falsas de cartón y papel”, declaró el líder de Transpornay.

Respecto a la tarifa del transporte público, actualmente se encuentra en 10 pesos, recientemente las organizaciones del transporte público en Nayarit, solicitaron al gobierno estatal el aumento de 1 peso, ajuste que justifican con el constante aumento de diesel.

El aumento está siendo considerado por el gabinete del gobierno del estado y podría decidirse durante el último mes del año.