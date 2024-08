Actor de "Shrek", Alfonso "N", habría sido despedido de otros proyectos por acusaciones en su contra

Alfonso "N", reconocido por darle vida a populares personajes animados como Shrek, Bugs Bunny y Kakashi, fue detenido por presunto abuso sexual y vinculado a proceso el pasado viernes 16 de agosto. El juez determinó darle al imputado la medida de prisión preventiva, por lo que se impuso el plazo de un mes para la investigación complementaria.

La Fiscalía asegura que la agresión se cometió el año 2022, en un domicilio de la alcaldía Cuauhtémoc. Tras recibir la orden de aprehensión, el actor fue detenido en las instalaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM). El caso causó mayor conmoción entre sus fanáticos al surgir la duda sobre quién interpretará al ogro verde en su quinta entrega.

Sigue leyendo:

Cae el presunto feminicida de las modelos venezolanas Susej y Stephani en Topilejo

Reportan desaparición de pareja de maestros en Frontera Comalapa

Exponen supuesto acoso de Alfonso

A pesar de que el juicio no ha concluido y las investigaciones no han esclarecido sobre la culpabilidad del exitoso actor de doblaje, los usuarios en redes sociales han utilizado el auge del caso para exponer sobre sus propias experiencias. Una de ellas fue Taylor Pitts, una fotógrafa profesional que tuvo una mala experiencia.

"Me mandó los audios que pongo aquí, y bueno, creo que al pedir una ‘foto de cuerpo completo’ esperaba que le mandara una foto sin ropa. Le mandé una foto vieja, ni fue de ese momento. Ya después no supe nada ni me volvió a escribir; yo a él tampoco. En su momento se me hizo medio raro, ya que, ni Oscar, ni más actores de doblaje con los que me hablo, han sido así en ningún momento. Y bueno, creo que ahora tiene medio sentido", compartió Taylor en Twitter.

Así mismo, un usuario compartió la ocasión en que Alfonso fue sustituido en una importante producción por razones desconocidas. Se trata de Godzilla X Kong en 2022, cuando tenía programado dar vida a Bernie Hayes, un personaje secundario de la trama sobre el "Monsterverse". Sin embargo, de un momento a otro se decidió que el papel lo tomaría Gabriel Cobayassi, situación que se atribuyen a las acusaciones en su contra, las cuales en ese entonces no se habían hecho públicas.

edg