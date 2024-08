"Soy un académico, no un narco", Rubén Rocha Moya sobre presunta relación con "El Mayo"

El gobernador Rubén Rocha Moya se deslindó categóricamente de cualquier relación con la delincuencia organizada, rechazando las acusaciones que lo vinculan con el narcotráfico tras la divulgación de una carta supuestamente atribuida a Ismael "El Mayo" Zambada. En dicho documento, se menciona un presunto encuentro entre Zambada y el mandatario antes de su captura, lo que Rocha Moya calificó como "mentiras infundadas."

"Me quieren asociar con cosas que no son verdad. Yo soy un académico, no un narco", declaró Rocha Moya, dejando en claro su firme postura en contra de estas acusaciones. "Pasé seis años internado en una normal, tres de secundaria y tres en la normal, esa es mi formación."

Rubén Rocha resalta su preparación académica y niega cualquier relación con el narcotráfico

El gobernador también aprovechó para destacar su trayectoria académica, subrayando que cuenta con una licenciatura en matemáticas del sistema normalista, una maestría en educación, y un doctorado en ciencias sociales, todos debidamente registrados. Además, recordó que fue becado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) para especializarse en docencia de las matemáticas mientras cursaba su maestría en Querétaro. "Incluso, ya de mayor, obtuve una licenciatura en derecho por la UNAM, y he publicado al menos diez libros en diferentes editoriales", añadió.

Rocha desmintió los señalamientos sobre enriquecimiento ilícito

Rocha Moya también desmintió cualquier señalamiento sobre enriquecimiento ilícito, describiendo su vida como sencilla y lejos de los lujos. "Con todo lo que he hecho, ¿ustedes creen que tendría tiempo para esas cosas? Y además, no tengo dinero. Mis carros los he comprado a plazos, y la casa donde vivo la estoy pagando al FOVISSSTE. Tengo 75 años y sigo pagando mi casa. Si tuviera esas supuestas relaciones ilegales, ¿cuál sería mi historia? Revisen mis cuentas, nunca verán ingresos en efectivo ni en dólares ni en nada", afirmó contundente.

Con estas declaraciones, el gobernador Rocha Moya busca reafirmar su integridad y desmentir las versiones que lo vinculan al narcotráfico, enfatizando que su vida ha estado siempre dedicada a la educación y al servicio público.

Detractores de Rubén Rocha

Además de Héctor Melesio Cuén Ojeda, uno de los mayores detractores de Rocha en Sinaloa siempre fue el expresidente municipal de Culiacán, Sergio Torres, quien en esta ocasión le brinda su respaldo y hace un llamado a confiar en él.

El actual diputado local electo y presidente de Movimiento Ciudadano, hizo un llamado a no estigmatizar a Sinaloa con dichos no confirmados y ser una oposición crítica, pero sobre todo, sería que evite juicios sin sustento.

Héctor Melesio reveló información sensible en su podcast Cuentas Claras sobre el gobernador antes de ser asesinado

“Sinaloa no es un narcoestado. Decir eso es no solo una falsedad, sino una grave falta de respeto a todos los hombres y mujeres que cada día se levantan para trabajar, para sacar adelante a sus familias, y para construir un mejor futuro para todos nosotros.

En Sinaloa, la inmensa mayoría somos gente de bien, gente trabajadora que lucha con dignidad y esfuerzo. Contamos con grandes deportistas que nos llenan de orgullo, empresarios que han puesto el nombre de Sinaloa en alto, y jóvenes que, con su talento y dedicación, están construyendo el futuro de este estado. No podemos permitir que unos cuantos nos dividan, que siembren la desconfianza y el odio entre nosotros”.

“Acusar sin pruebas solo desgasta y cansa a la sociedad, y eso no lo podemos permitir. Rubén Rocha ganó la elección de 2021 de manera clara y contundente, con más de 650 mil votos. Esa es una verdad que debemos reconocer, porque es lo que decidieron miles de familias sinaloenses. Y yo, como oposición, tengo el deber de ser responsable, de apoyar para que a los que hoy gobiernan les vaya bien, porque si les va bien a ellos, le va bien a Sinaloa, y eso es lo que realmente importa”.

