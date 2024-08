Rubén Rocha Moya justifica su viaje a EU, asegura que visitó a su familia

El gobernador Rubén Rocha Moya aclaró durante su conferencia "Semanera", el motivo de su viaje a Estados Unidos el pasado 25 de julio, que coincidió con la captura de Ismael "El Mayo" Zambada, entregado a las autoridades estadounidenses por Joaquín Guzmán López. Ante los rumores provocados por una carta atribuida a Zambada, Rocha Moya explicó que su salida del país fue un breve periodo vacacional dedicado a visitar a su familia.

"El gobierno estaba en receso, así que decidí tomarme unos tres o cuatro días de descanso. ¿Para qué voy a Estados Unidos? Voy a ver a mi familia, a aquellos que trabajan en el campo, y me hospedo en sus casas," explicó Rocha Moya. En esta ocasión, el gobernador visitó a un sobrino, hijo de su hermano fallecido por insuficiencia renal, y disfrutó de tiempo con él y otros familiares, realizando actividades sencillas como salir a comer juntos.

Sigue leyendo:

Gobernadores de Morena respaldan a Rubén Rocha Moya tras carta de "El Mayo" Zambada

Engañan a "El Mayo" Zambada: su vuelo salió de Sinaloa y el piloto no era estadounidense: confirma embajada de EU

Rocha Moya recalcó que su viaje fue estrictamente personal. Foto: Especial

Rocha Moya recalcó que su viaje fue estrictamente personal, sin relación alguna con actividades oficiales o reuniones, y subrayó que no tenía conocimiento de la reunión en la que supuestamente se entregó a "El Mayo" Zambada. "No sabía de esa reunión, no fui invitado y, por supuesto, no asistí," aseguró con firmeza.

El gobernador también mencionó que su estancia en Estados Unidos fue un descanso planeado, aprovechando el periodo vacacional. "No suelo tomar vacaciones con frecuencia, no soy de los que vacacionan mucho. Jamás pensé que algo como eso podría suceder. Me enteré estando allá," explicó Rocha Moya, buscando despejar cualquier especulación sobre su ausencia en esos días.

Según información de la Revista Espejo, Rocha salió de Culiacán alrededor de las 9 de la mañana, tomando un vuelo en un avión modelo Learjet 45 con destino a Los Ángeles. El avión pertenece al empresario Jesús Vizcarra Calderón. El gobernador aclaró que el vuelo no fue un regalo, sino el resultado de un acuerdo entre su hijo y Vizcarra Calderón, quienes tienen una relación de amistad.

Rocha Moya reiteró que su viaje estaba planeado con anticipación y que su coincidencia con la fecha en que se le atribuye haber asistido a una reunión con líderes del crimen organizado es meramente casual, negando enfáticamente cualquier vínculo con esos eventos.

brc