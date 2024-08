Esta es la millonaria cifra que el deudor más grande de la CDMX debe pagar por servicio de agua

El jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres Guadarrama, informó este viernes sobre los deudores del servicio de agua de la capital, específicamente aquellos no domésticos que deben al gobierno local más de 400 mil pesos y a los cuales, es decir 25, se les aplicarán sanciones.

En conferencia de prensa dijo que al momento se encuentran testados los nombres de los deudores, pero que en caso de no acatar las sanciones, el gobierno de la capital no descarta señalar quienes fueron estos usuarios no domésticos, quienes presentan un impago del servicio de agua hasta por seis millones de pesos.

Sigue leyendo:

Delfina Gómez alista primera jornada “Limpiemos nuestro Estado” en los 125 municipios del Estado de México

Encabeza gobernador Durazo toma de protesta del nuevo comandante de la Cuarta Zona Militar

Deudor de la CDMX debe pagar millones de pesos por consumo de agua

De todos aquellos los usuarios no domésticos, dijo que el mayor deudor acumuló una cifra de seis millones de pesos de impago del servicio de agua, equivalente a 26 bimestres al Sistema de Aguas de la Ciudad de México.

CDMX no dio a conocer de qué empresa se trata

FOTO: Especial

Batres aseguró que estos deudores ya han recibido un apercibimiento y que “en próximos días se suspenderá el servicio de agua potable, es el tema central porque forma parte de una acción de racionalidad en el uso de agua en la ciudad de México”.

“Cómo es posible que usen el agua y no paguen, son responsabilidades de todos y, por tanto, estamos demandando que se haga el pago correspondiente”, dijo el mandatario.

edg