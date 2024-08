Designa a Andrés Atayde como nuevo coordinador del PAN en el Congreso de la CDMX

El Partido Acción Nacional (PAN) en la Ciudad de México constituyó formalmente su Grupo Parlamentario para la III Legislatura del Congreso capitalino.

En sesión de trabajo celebrada este viernes, las y los legisladores electos eligieron por unanimidad a Andrés Atayde como Coordinador de Acción Nacional en el Congreso de la Ciudad de México.

Priorizarán diálogo con fuerzas políticos en la CDMX

Atayde Rubiolo, quien fungía como dirigente capitalino del partido, aseguró que el grupo parlamentario priorizará el diálogo y el consenso con todas las fuerzas políticas representadas en el Congreso de la CDMX, ya que lo más importante es la ciudad.

No obstante, comentó que la labor de oposición responsable será fundamental en pro del equilibrio democrático de la capital. “1.5 millones de personas nos otorgaron su confianza, y no les fallaremos. Haremos valer sus derechos y demandas, y, por supuesto, apoyaremos todas las iniciativas que beneficien a las y los chilangos. Pero que quede claro: no seremos una oposición testimonial, silenciosa ni condescendiente. Seremos una oposición propositiva, activa y que defienda a quienes vicien en la CDMX", declaró.

Asimismo, destacó que el debate parlamentario de Acción Nacional no sólo incluirá críticas, sino principalmente propuestas concretas en beneficio de la Ciudad de México.

"A cada crítica, del PAN vendrá una propuesta. (...) Trabajaremos en una Agenda Legislativa que dé respuesta a las necesidades y demandas de las y los chilangos, especialmente en temas clave como seguridad, agua, movilidad, ordenamiento territorial y salud.

Estos serán, en primera instancia, nuestros ejes", subrayó.

