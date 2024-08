VIDEO: momento exacto en el que un médico del IMSS salva la vida de un pasajero con arritmia cardiaca en pleno vuelo

Un médico del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) se convirtió en un "héroe sin capa", luego de que salvó la vida de un hombre en pleno vuelo. De acuerdo con medios locales, el especialista es un anestesiólogo y volaba en un avión comercial de Guadalajara a Torreón, cuando uno de los pasajeros sufrió una arritmia cardiaca. Testigos de lo sucedido grabaron el hecho y posteriormente lo difundieron en redes sociales, donde el caso ganó popularidad.

Según las personas que se encontraban en el avión, el pasajero enfermo dejó de respirar y perdió su pulso, por lo que se vivieron momentos de terror. Ante la emergencia y los gritos de ayuda, otro pasajero - un médico del IMSS no dudó en actuar y ayudó a salvar la vida del sujeto que estaba sufriendo una arritmia cardiaca. El especialista fue identificado como Javier de la Torre Anderson, anestesiólogo de la Unidad Médica de Alta Especialidad de Torreón, Coahuila.

Sigue leyendo:

"Tengo miedo de este vuelo": el último mensaje de una pasajera que murió en el avión que se cayó en Brasil

Tragedia en avión de Brasil: ocho oncólogos mueren, cambiaron de vuelo de último momento

Anestesiólogo explica qué fue lo que pasó dentro del vuelo

El médico detalló - en entrevista con medios de comunicación - que, cuando escuchó lo que estaba pasando no dudó en actuar y corrió para auxiliar al hombre; posteriormente pidió el apoyó de otro médico que también se encontraba en el vuelo: "veníamos de regreso en el vuelo de Guadalajara a Torreón. Me llamó la atención que el vuelo no despegara. Sabía, porque había escuchado, que un pasajero se sentía mal. Sube el médico del aeropuerto, lo revisa y dice que el pasajero puede volar. A los ocho minutos se acerca la azafata y me dice '¿doctor nos puede ayudar?'", comentó el anestesiólogo.

"Me acerco, veo al paciente morado, le toco pulso y sin pulso, no estaba respirando. En el aeropuerto saludé a un compañero traumatologo, y yo sabía que venía en el avión, entonces grité su nombre y le dije 'ayúdame'. Venía otro médico cirujano y le pedí que en el avión buscaran el carro rojo. Canalicé al paciente y volví a pasar medicamento, seguimos con el RCP (Reanimación Cardiopulmonar), y el paciente empezó a respirar", agregó el médico.

Internautas felicitan al especialista

Tanto el IMSS, como los usuarios de internet, han felicitado al médico. Foto: IMSS.

Cabe mencionar que, gracias al trabajo en conjunto de ambos especialistas, el hombre logró sobrevivir y se estabilizó, hasta que el avión aterrizó y recibió atención médica. Al respecto, María Guadalupe Villa González, directora de la Unidad Médica de Alta Especialidad de Torreón, felicitó a los médicos que ayudaron al pasajero y dijo sentirse orgullosa del compromiso con la salud que tienen los especialistas que trabajan en dicha clínica: "este caso es un ejemplo de la vocación de servicio que caracteriza a nuestros médicos”, sentenció.

En redes sociales, los médicos también han recibido cientos de halagos por parte de los usuarios de internet, quienes resaltan que gracias a su pronta respuesta se evitó la muerte de una persona: "el pasajero corrió con suerte de viajar con alguien tan profesional. Héroes entre nosotros"; "un héroe en las alturas"; "felicidades a esos médicos", son algunos de los comentarios en redes sociales.