Impide Fiscalía General de Justicia de la CDMX detención de Javier Corral

El encargado de despacho de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Ulises Lara, impidió el cumplimiento de la orden de aprehensión que las autoridades chihuahuenses ejecutarían en contra del exgobernador de Chihuahua, Javier Corral.

Instantes después de conocerse que las autoridades de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua intentarían ejecutar la orden de aprehensión en contra del político, sobre quien pesan cargos por peculado y enriquecimiento ilícito.

“Decidimos no colaborar. Una cosa es recibirla y otra cosa es que ustedes se hayan arriesgado así, sin actuar.

“Mire, ustedes nos ingresaron este documento el día de hoy, 14 de agosto, nada más lo dimos por recibido, pero no hemos respondido que ustedes puedan actuar en la Ciudad de México sin nuestra autorización”, explicó el funcionario a sus similares chihuahuenses.

Evitan autoridades capitalinas detención de Corral

Al no contar con jurisdicción fuera del estado de Chihuahua si no existe un acuerdo con sus similares locales, las autoridades norteñas no pudieron ejecutar la detención en contra de Javier Corral, quien abordó el automóvil del funcionario capitalino para salir del sitio.

Un oficio firmado por Brenda Cruz Ibarra, subdirectora de Ordenamientos Judiciales de la Fiscalía capitalina, parece dar luz verde a las autoridades chihuahuenses para ejecutar la orden de aprehensión, dictada el pasado 9 de agosto, desde el 14 y hasta el día 20 de este mes.

Hasta el momento, ni las fiscalías de la Ciudad de México o de Chihuahua o sus titulares se han posicionado al respecto de este incidente, ocurrido durante la noche del 14 de agosto en la colonia Roma.