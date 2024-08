"En otra vida haría que te quedaras": mensaje de la esposa de Luis, policía que murió en enfrentamiento en Tamaulipas

Luis Mario Torres Basoria es el nombre de un policía del estado de Tamaulipas que perdió la vida en medio de un enfrentamiento ocurrido a principios del mes de agosto en el municipio de Abasolo. Ahora, a casi dos semanas de que ocurrieron los hechos, su esposa no deja de recordarlo y expresarle su amor.

Y es que de acuerdo con información compartida por las autoridades de Tamaulipas, entre la noche del 2 y la madrugada del 3 de agosto, ocurrió una agresión de civiles armados contra cuerpos policiacos en la que Luis Mario resultó ser una de las víctimas mortales.

Los hechos fueron confirmados por la Secretaría de Seguridad Pública del estado que emitió una esquela para lamentar el fallecimiento del elemento así como expresar su apoyo y condolencias hacia sus familiares, que hasta la fecha le siguen enviando mensajes de despedida.

Tras el fallecimiento de Luis Mario, una usuaria de Facebook identificada con el nombre de Deniss Lopez Trejo y por ser su esposa, no ha dejado de compartir mensajes de despedida hacia el elemento de seguridad. En este sentido, ha hecho uso de redes sociales a fin de expresar que él siempre ha sido el amor de su vida.

No obstante, en una de sus publicaciones más recientes, la mujer hizo público un pequeño video para su esposo. La grabación estuvo acompañada de un mensaje en el que ella le expresó a Luis cuánto lo extraña y cuánto se quedó esperando el regreso que habían acordado, pero le aeguró que será fuerte para estar con el hijo de ambos.

“En otra vida haría que te quedaras. Amor mío, ha pasado una semana que dejaste esta vida, una semana que mi corazón aun no acepta que ya no te veré ni te sentiré, este lunes seria el dia que al fin nos reencontramos, que volveríamos a dormir juntos, sigo esperando tu llamada, no hay segundo que no te extrañe y que no me duela respirar, te prometo que estoy siendo fuerte por nuestro pequeño, me mantiene en pie la esperanza de que en otra vida tu y yo seguimos juntos disfrutándonos y terminando nuestras metas. Te amo por siempre mi amor eterno”, se lee en la plataforma digital.