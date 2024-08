AMLO pide ponerle un "alto a la simulación" de la Marea Rosa

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que se le tiene que poner alto a la simulación, ya que muchos medios y organizaciones dicen estar de lado de la gente, cuando en verdad están del lado de la oligarquía, lo anterior haciendo alusión a los integrantes de la Marea Rosa.

“Hubo muchas organizaciones y medios de comunicación que mediatizaron y que además simularon estar del lado de la gente cuando en los hechos estaban consciente o inconscientemente a favor de la oligarquía. Muchas organizaciones no gubernamentales, muchas, de la llamada sociedad civil, periodistas independientes, muchísimos casos, gente supuestamente de izquierda que jugaban ese papel de alcahuetes del régimen y que le hicieron mucho daño al país Y ahora en vez de hacer la autocrítica, se nos enfrentan o se suman las marchas estas de Rosa”, declaró.

Durante la conferencia mañanera del miércoles también señaló, “¿Cuánta gente que aparentemente estaba en contra del régimen antidemocrático, autoritario, represor? Ahí andan, y medios, ya no voy a seguir mencionando por su nombre a las personas, pero ya basta de eso, ya basta y es importante que se mantenga el debate sobre estos asuntos. Nos afectó muchísimo”.

Descalificó la veracidad del movimiento

El mandatario federal indicó que es mentira que los opositores busquen llevar la transformación de abajo hacia arriba, así como lo ha hecho la Cuarta Transformación de la mano con los millones de mexicanos.

“Y que además, ellos iban a llevar a cabo la transformación de abajo hacia arriba. Se iba a construir el nuevo poder popular, y sí, eso teóricamente es muy atractivo, nada más que, entre otras cosas, para construir el poder popular de abajo hacia arriba como al final lo construimos entre millones de mexicanos”, explicó.

Finalmente, López Obrador sostuvo que las organizaciones de la oposición están molestos porque afortunadamente se logró la transformación, con honestidad y sin represión, sin desaparecidos, sin tortura y sin reprimir al pueblo.

“Entonces, ahora están molestos porque se logró afortunadamente la transformación. Y en vez de actuar con honestidad, de decir

que bien que ya no hay represión, que ya no hay desaparecidos, que ya no hay vuelos rasantes, que ya no hay tortura, que no se utilice el ejército para reprimir al pueblo”, dijo.

