Mujeres con Bienestar: ¿cuáles son las licenciaturas reguladas y no reguladas que puedes cursar y sus diferencias?

Además de brindar un apoyo económico a las mujeres mexiquenses, el program social Mujeres con Bienestar ofrece a las beneficiarias la oportunidad de continuar y concluir sus estudios, cursando más de cinco posibles licenciaturas de forma virtual. Para ello, las interesadas deberán tener ganas de seguir con su formación académica y cumplir con una serie de requisitos, los cuales aquí te compartimos.

Comprometido con impulsar la formación académica de las mujeres mexiquenses, el programa Mujeres con Bienestar ofrece a las beneficiarias la posibilidad de terminar con sus estudios de nivel bachillerato y licenciatura. En el caso del bachillerato, únicamente se requiere ser mujer de 18 años de edad; las interesadas tendrán clases a través de una plataforma en línea, todos los días, donde también tendrán asesoría docente.

¿Cuáles son los requisitos para cursar una licenciatura en el programa Mujeres con Bienestar?

Así puedes graduarte de una licenciatura con el programa Mujeres con Bienestar. Foto: archivo.

Mientras que en el caso de las licenciaturas, existen dos tipos de carreras: las reguladas y las no reguladas. Para las licenciaturas de la modalidad reguladas, las beneficiarias deberán ya haber cursado al menos un 60% de los créditos de la carrera, por ende deberán presentar un certificado emitido por la institución académica donde estudiaron y una autorización por parte de un colegiado para realizar su evaluación. Los requisitos para terminar una carrera regulada son:

Ser mayor de 21 años.

Acta de Nacimiento actualizada.

CURP.

Identificación Oficial Vigente (INE, Pasaporte).

Certificado de Bachillerato.

Certificado parcial emitido por una institución de educación superior, pública o privada con reconocimiento de validez oficial, mediante el cual se haga constar que el sustentante tiene al menos 60 por ciento de los créditos académicos de la licenciatura.

Las licenciaturas se dividen en: reguladas y no reguladas. Foto: archivo.

En caso contrario, las licenciaturas no reguladas no requieren que las estudiantes ya cuenten con el 60% de los créditos ya cursados. Los requisitos para las carreras no reguladas son:

Mayor de 21 años.

Acta de nacimiento actualizada.

CURP

.Identificación Oficial Vigente (INE, Pasaporte).

Certificado de Bachillerato.

¿Cuáles son las licenciaturas que pueden cursar las beneficiarias del programa Mujeres con Bienestar?

Conoce las carreras que puedes cursar mediante el programa Mujeres con Bienestar. Foto: archivo.

Las licenciaturas que pueden estudiar las mujeres que sean beneficiarias del programa Mujeres con Bienestar son: