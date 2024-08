¡Orgullo Nacional! Ella es Mairan Rodríguez Butrón, joven que obtuvo el puntaje más alto en COMIPEMS

Nuevamente una mujer destaca en las pruebas de ingreso a la educación media superior en México. En esta ocasión, en la edición 2024 del examen organizado por Comisión Metropolitana de Instituciones Públicas de Educación Media Superior (Comipems) , fue la joven Mairan Rodríguez Butrón quien obtuvo el puntaje más alto alcanzando los 126 de 128 aciertos disponibles, es decir, únicamente tuvo dos errores.

La joven ha declarado en medios nacionales que su preparación fue clave para obtener dichos resultados, ya que no solamente se encontraba tomando un curso de preparación en el Instituto Politécnico Nacional (IPN), también destacó que diariamente dedicaba al menos 30 minutos de estudio a temas complejos como Matemáticas o Química, materia que asegura fue la que más se le complicó.

El IPN se ha posicionado como una de las mejores escuelas del país

¿Quién es Mairan Rodríguez, joven que obtuvo puntaje más alto para ingresar al IPN?

Mairan también declaró que en temas como la educación, el apoyo y amor de los padres es fundamental ya que ayudan a la confianza y estabilidad emocional del estudiante. Aún no sabe qué es lo que quiere estudiar a nivel profesional, sin embargo, su camino seguirá en una de las escuelas con más alta demanda en la Ciudad de México. Nos referimos al Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos N° 9 "Juan de Dios Bátiz".

Hasta hace dos años, uno de sus sueños, confiesa Mairan, era ser doctora, pero ahora con todos los cursos y estudios tomados, señala que le gustaría enfocarse hacia una ingeniería dedica a las nuevas tecnologías y la denominada Inteligencia Artificial, la nueva herramienta que se mira para los próximos años.

¿Cuáles fueron los estudiantes con los puntajes más altos del Comipems?

El director del Instituto Politécnico Nacional (IPN), Arturo Reyes Sandoval, felicitó a la joven mexicana y la exhortó a poner esa excelencia académica "Al Servicio de la Patria", lema de la institución educativa. Incluso, el directivo también informó sobre los mejores perfiles de esta edición.

En este año, datos oficiales indicaron que hubo un total de 285 mil 280 concursantes registrados, de los cuales 12 mil 862 no pudieron continuar con el proceso, lo que representa el 4.5% del total. La razones principales fueron no presentar examen, no contar con certificado y bajar por irregularidad.

