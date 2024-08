No es casualidad carta del Mayo durante visita a Sinaloa, señala AMLO

Fue cuestionada por los señalamientos hacia el gobernador de Sinaloa Heraldo Media Group

La virtual Presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo, confía en el gobernador Rubén Rocha Moya, después de los presuntos señalamientos que hizo el narcotraficante Ismael "Mayo" Zambada.

En su llegada al Aeropuerto de Culiacán, donde fue recibida por cientos de simpatizantes, pidió esperar más información sobre el caso.

"Vamos a ver qué comenta el Gobernador, públicamente hace una semana dijo que él ese día no estaba en Sinaloa (...) pero vamos a ver qué dice y hay que esperar más información, eso es todo y siempre vamos a apoyar a Sinaloa", sostuvo.

Declaraciones del Mayo Zambada, ¿hubo reuniones con el goberndador?

En las últimas horas, sus abogados difundieron una carta donde el líder del Cártel de Sinaloa, Ismael Zambada, declara que iba a tener una reunión el 25 de julio pasado con Rocha Moya y Cuén, sin embargo fue emboscado.

Ahí lo detuvieron y fue llevado contra su voluntad a Estados Unidos, donde actualmente se encuentra detenido.

También desmintió la versión de Fiscalía de Sinaloa, organismo que señaló que Cuén fue asesinado durante un rumbo por su camioneta; acusó que fue en dicha reunión donde lo ultimaron.

Justo este 10 de agosto, el Presidente Andrés Manuel López Obrador y la virtual Presidenta electa visitan Culiacán, Sinaloa, para inaugurar el Hospital General IMSS-Bienestar Culiacán "Dr. Bernardo J. Gastélum.

No es casualidad carta del Mayo durante visita a Sinaloa

Culiacán, Sinaloa.- Para el Presidente Andrés Manuel López Obrador no es casualidad que hoy 10 de agosto de 2024, en su visita a Sinaloa, se haya difundido la carta del narcotraficante Ismael "Mayo" Zambada, quien acusó al Gobernador Rubén Rocha Moya de haber sido convocado a una reunión que resultó ser una trampa para su detención.

En la inauguración de un hospital del IMSS-Bienestar, en Culiacán, reiteró su confianza al mandatario sinaloense.

"Le tenemos toda la confianza al maestro Rocha, toda la confianza al gobernador Rubén Rocha Moya de Sinaloa, y lo felicito porque da la cara, no dejó pasar ni un día, porque no es casualidad.

"Ayer nosotros en la mañana estábamos pidiendo información, al mediodía el embajador Estados Unidos informó sobre la versión que ellos tienen de estos sucesos aquí en Sinaloa y hoy aparece esta carta, y resulta que estamos aquí en Culiacán, pues de una vez vamos hablar sobre el tema", afirmó en el evento.

Hoy, en la mañana, los abogados del líder del Cártel de Sinaloa, Ismael Zabada, difundieron una carta donde habla sobre lo ocurrido el 25 de julio: fue convocado a una reunión para atender el conflicto de la Universidad Autónoma de Sinaloa, donde iban a participar Rocha Moya y Héctor Melesio Cuén, ex Rector de dicha casa de estudios.

Sin embargo, ahí fue emboscado y detenido para ser trasladado a Estados Unidos, donde enfrenta la justicia por diversos cargos.

Ante ello, el Jefe del Ejecutivo federal mexicano recordó que existe muy buena relación actualmente con Estados Unidos, sin embargo tienen tentaciones.

"Pero hay esa tentación de querer mandar en todas partes, meter las narices en todos lados. Pues nada más recordar que México es un país independiente, libre, soberano, aquí mandamos los mexicanos.

"Y a lo mejor antes que había gobernantes, que no tenían autoridad moral y que establecían relaciones de complicidad con la delincuencia, ya sea con el crimen o con la delincuencia de cuello blanco, pues entonces si podían poner en el banquillo de los acusados a cualquier presidente de nuestro país, pero ahora ya cambiaron las cosas, nosotros tenemos autoridad moral, y tenemos autoridad política", recalcó.

En el evento lo acompañó la virtual Presidenta electa, Claudia Sheinbaum, como parte de la nove gira conjunta por el país.

Por el contexto de la misiva de Zambada, la ganadora de la elección del 2 de junio de 2024 respaldó a Rocha; "vengo a comprometerme a seguir luchando junto a ustedes por nuestro hermoso y querido México; a decirles que vamos a seguir apoyando al gobernador de Sinaloa, a Rubén Rocha Moya y a su pueblo.

"Que quien quiera estigmatizar a este bello estado, que se quede con su historia, porque hombres y mujeres de Sinaloa son buenos mexicanos y mexicanas, hombres y mujeres de trabajo", afirmó.

Durante el evento, Rocha dio su versión de los hechos de aquel 25 de julio, día de la detención de Ismael Zambada.

"No quise, no quise dejar pasar en el evento, frente a mi Presidente y a mi Presidenta para dejar absolutamente clara nuestra situación, no hay nada, que le busquen, se van a investigar, que le busquen no hay nada.

"No tenemos complicidades, presidentes, se lo he aprendido, se lo he aprendido, estoy comprometido con su expresión, no hay complicidades con el crimen, nosotros no, las cosas no se arreglan allá, el día que sean los incapaces de atender los asuntos, todas las instituciones del estado ese día nos vamos", aseguró el Mandatario.

