"Un abrazo hasta el cielo": ¿Quién es Vanessa, joven encontrada sin vida y con signos de violencia en Sinaloa?

Una joven de 27 años de edad que ha sido identificada con el nombre de Vanessa Guadalupe fue localizada sin vida y con signos de violencia en las inmediaciones del ejido 2 de abril ubicado en el municipio de El Fuerte en el estado de Sinaloa, un hecho por el que sus seres queridos ahora exigen justicia.

De acuerdo con la información disponible hasta el momento, el hallazgo del cuerpo de la joven ocurrió desde el pasado fin de semana. En este sentido, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sinaloa ya inició la carpeta de investigación correspondiente a fin de esclarecer el feminicidio.

Luego de que se dio a conocer el hallazgo sin vida de la joven, distintas personas de redes sociales han compartido mensajes de despedida para Vanessa Guadalupe. Uno de ellos, ha sido un usuario de nombre Alejandro Cota, quien a través de la plataforma digital de Facebook “le mandó un abrazo hasta el cielo” y le prometió cuidar a su hijo.

“Prometo amar y cuidar a ese niño hasta que Dios me lo permita y espero un día ya no en esta vida, poder volver a verte, te quiero como no tienes una idea, y por desgracia no tuve la oportunidad de volvértelo a decir en vida”, se lee en Facebook.