Niño se electrocuta en una construcción en Puebla, su hermanita trataba de ayudarlo

Un niño, de tan solo 10 años de edad, sufrió severas quemaduras luego de que recibió una descarga eléctrica dentro de una obra en construcción. Los hechos ocurrieron en una edificación ubicada en la colonia Santa María, municipio del estado de Puebla. De acuerdo con medios locales, el pequeño tuvo que ser trasladado a un hospital local debido a que presentaba quemaduras de segundo grado en el cuerpo.

Según primeros reportes, el menor estaba sin supervisión dentro de la construcción, cuando tocó unos cables de alta tensión y sufrió una fuerte descarga eléctrica. Su hermana, una menor de 14 años, se percató de lo ocurrido y trató de auxiliar al pequeño, sin embargo, no pudo hacer nada por él y llamó a los servicios de emergencia.

Hasta la zona arribaron policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y técnicos en urgencias médicas, quienes corroboraron que el pequeño tenía quemaduras en los brazos y manos, por lo que fue trasladado hasta un hospital local. El estado de salud del menor no se ha actualizado, por lo que se desconoce la gravedad de sus lesiones, de forma extraoficial trascendió que supuestamente tendría quemaduras de segundo grado.

Medios locales confirmaron que, al momento de los hechos, los padres de los menores no se encontraban en la construcción, ya que, supuestamente, habrían dejado a los niños solos y sin supervisión. Se desconoce si las autoridades iniciarán una investigación contra los familiares del pequeño. No obstante, en redes sociales, diversos internautas han difundido el caso y piden que no se deje a los niños solos, ya que podría traer severos accidentes.

¿Qué pasa en el cuerpo si recibes una descarga eléctrica?

Información del portal especializado Mayo Clinic explica que el cuerpo humano conduce muy bien la electricidad, eso significa que la electricidad pasa con facilidad a través del cuerpo, por lo que el contacto directo con una descarga eléctrica puede ser mortal. Aunque algunas quemaduras eléctricas parecen menores, puede haber daño interno grave, sobre todo en el corazón, los músculos o el cerebro, órganos que pueden ser los más afectados.

Una corriente eléctrica puede causar lesiones en cuatro formas: