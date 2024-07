AMLO asegura que su "testamento político" será público

El “testamento político” redactado durante la convalecencia del COVID-19 en enero de 2022 y entregado a un notario será público, adelantó el presidente Andrés Manuel López Obrador. En la conferencia de prensa en Palacio Nacional, el mandatario federal señaló que antes de que termine su sexenio en septiembre de este año hará público su “testamento político”.

Reveló que uno de los apartados es una petición de que su nombre no sirva para calles, escuelas, entre otras obras, así como no utilizar su figura para estatuas a su nombre.

“Acerca del testamento quiero publicar algo antes de irme para que quede constancia. Por ejemplo, no quiero ningún nombre de calles, de escuela, nada que monumentos, estatuas. Son muy pocos los héroes que se respetan en México. Se respeta a Hidalgo, se respeta a Juárez, se respeta a Villa, a Zapata, al general Lázaro Cárdenas, pero por lo general al resto no se les respeta, y se ponen un monumento y la gente inmediatamente le pone un apodo”, señaló.

López Obrador expondrá en su “testamento político” que su nombre tampoco sea utilizado para organizaciones políticas.

“Nada de eso y también lo otro, asociaciones, `el obradorismo´; nada, no quiero representación. Yo me voy a jubilar y no vuelvo a participar en nada”, aseguró.

