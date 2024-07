Mujeres con Bienestar: cuándo se deposita el primer pago

Después de la pasada jornada electoral, el programa social “Mujeres con Bienestar”, hizo un pago de siete mil 500 pesos mexicanos a cada una de las beneficiarias en el Estado de México y muchas se preguntaron cuándo será el próximo pago de este año.

En febrero de 2024, se efectuó un depósito triple que cubrió los bimestres de enero-febrero, marzo-abril y mayo-junio. Este pago adelantado se debió a la veda electoral y las elecciones en México, durante las cuales no se pueden proporcionar apoyos sociales. Por ello, la Secretaría del Bienestar del Estado de México adelantó los depósitos para garantizar que las beneficiarias recibieron su apoyo sin interrupciones.

La Secretaría del Bienestar del Estado de México ha establecido un calendario de seis pagos para 2024. Aquí están las fechas detalladas:

Primer pago: Enero-febrero (depositado en febrero)

Segundo pago: Marzo-abril (depositado en febrero)

Tercer pago: Mayo-junio (depositado en febrero)

Cuarto pago: Julio-agosto (programado para julio-agosto)

Quinto pago: Septiembre-octubre

Sexto pago: Noviembre-diciembre

El pago de Mujeres con Bienestar es bimestral

Esta es la fecha del siguiente pago de Mujeres con Bienestar

El segundo pago del año se efectuará entre el 15 y el 30 de julio, cuando cada una de las 650,000 beneficiarias inscritas recibirá 2,500 pesos, así compartió el secretario del Bienestar en el Estado de México, Juan Carlos González Romero en su cuenta de Facebook.

“También quiero compartirles a nuestras beneficiarias, que a partir del 15 y hasta el 30 de julio estarán recibiendo su apoyo económico correspondiente al bimestre julio-agosto de este programa.”

Con este pago, se cubrirán los bimestres de julio-agosto, manteniendo el ritmo normal del programa tras la veda electoral. Para recibir los pagos, es crucial que las beneficiarias mantengan activa su Tarjeta de Mujeres con Bienestar. Si la tarjeta no está activa, el dinero no será depositado y no se volverá a realizar el pago correspondiente.

El dinero puede ser depositado en diversas instituciones bancarias. Es importante conocer las opciones disponibles para evitar inconvenientes y garantizar el acceso a los fondos sin problemas.

Este programa a mujeres de escasos recursos en Edomex

El programa Mujeres con Bienestar busca apoyar a mujeres en situación vulnerable en el Estado de México. La planificación financiera es crucial, especialmente después del depósito triple en febrero, ya que el siguiente pago no llegará sino hasta julio-agosto. Administrar bien estos recursos es fundamental para asegurar que las beneficiarias puedan cubrir sus necesidades durante los meses sin apoyo adicional.