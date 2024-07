Fiscalía de Desapariciones Forzadas en Sinaloa es solo un membrete, acusa especialista  

El abogado y especialista en desapariciones forzadas, Luis Fernando Tostado Alarcón, denunció la ineficacia total del Estado Mexicano en la investigación de estos casos en Sinaloa.

En una entrevista previa a la presentación de su tesis titulada "La Ineficacia del Estado Mexicano y los Mecanismos Internacionales ante la Desaparición Forzada en México", Tostado Alarcón subrayó la preocupante impunidad y el abandono del Estado en su responsabilidad de buscar a las personas desaparecidas.

Sigue leyendo:

Hay 99 mil 729 personas desaparecidas en México, revela Segob

Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada: así marcha México por los que no están

Luis Fernando Tostado Alarcón denuncia poca eficiencia en el sistema de búsqueda Foto: Especial

Fiscalía en Desaparición Forzada de Personas no es eficiente

Afirmó que en Sinaloa la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada de Personas es solo un membrete, ya que no realiza su labor adecuadamente.

“Esta Unidad es de membrete, esta unidad no existe realmente y vamos a suponer que buscan gente, pero solamente cuando es una persona de interés, cuando es el primo de un vecino, cuando es juan Pérez, cuando es amigo de infancia que no tiene relación con algún funcionario público esos asuntos ni se van a investigar, esos asuntos se van a ir a la congeladora porque la denuncia va a estar en la Fiscalía, pero no se le va a dar un seguimiento”, precisó.

Tostado Alarcón consideró que la aparición de grupos de activistas sociales conocidos como buscadoras de personas desaparecidas es resultado de la falta de interés del Estado para atender esta problemática.

Familiares buscan por su cuenta sin las autoridades Foto: Especial

“Obligas a que la sociedad como tal de alguna forma responda, no es lo ideal porque el Estado tiene todos los elementos para hacerlo, realmente no lo hace, ¿por qué? Por la razón que sea, en el delito de desaparición forzada son juez y parte, ellos mismos se van a investigar a ellos mismos y ahí hay un problema para ellos”, expresó.

Sostuvo que las evidencias de participación de autoridades en “levantones” de personas siempre han existido y que si el Ministerio Público realmente quisiera perseguir el delito de desaparición forzada tendría elementos suficientes en las diferentes carpetas que se abren como para que esos asuntos se llevaran a tribunales.

Para erradicar este problema, Tostado Alarcón propuso la creación de una Unidad Especializada que fiscalice las actividades que realizan los elementos de seguridad pública, así como la aprobación de una nueva ley especializada para que haya una reparación completa del daño a los familiares.

DRV/TJM