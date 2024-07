AMLO celebra que Rodrigo de la Peza haya cancelado su orden de nombrar magistrados del TEPJ

El presidente Andrés Manuel López Obrador celebró que se haya retirado la orden impuesta por el juez federal Rodrigo de la Peza para nombrar a dos magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). "¿Se retiró la orden para nombrar a los magistrados del Tribunal Electoral?", preguntó la prensa.

“No sé. No supe…. Ah, qué bien, qué bueno, porque este... Porque este ah no fue por voluntad propia, no le hace que bueno, porque la constitución es muy clara en eso”, contestó.

Sigue leyendo:

Banco del Bienestar tiene 50 por ciento más sucursales que la banca comercial

Huracán Beryl: este es el sonido del poderoso ciclón en su llegada a Quintana Roo | VIDEO

Elegir jueces le corresponde a las autoridades electorales: AMLO

En conferencia de prensa desde Palacio Nacional detalló que la decisión de elegir a los jueces del TEPJF le corresponde a las autoridades electorales y no a un juez federal.

López Obrador aseguró que el juicio polìtico no procederá

FOTO: Especial

“Corresponde a las autoridades electorales la calificación de la elección al tribunal electoral ¿Cómo se va a meter un juez al tribunal electoral? ¿Cómo se va a meter un juez? Algo que no le corresponde. Además, no hay lagunas, no es de interpretación, es muy claro que es la autoridad electoral, es última instancia, el tribunal electoral para estos asuntos. No sé quién lo asesoró, pero si ya se resolvió, qué bueno, felicidades”, indicó.

Al ser cuestionado sobre si con esta decisión la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, mantendrá el juicio político en contra de Rodrigo de la Peza, el mandatario federal afirmó que ya no, pues el tema ya se resolvió.