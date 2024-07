No fue Gilberto, este es el ciclón tropical de mayor duración jamás registrado

La temporada de lluvias y huracanes ha llegado al país, por lo cual el territorio nacional no puede no recordar la vez en que Gilberto aterrizó y dejó estragos significativos. Sin embargo, ¿sabías que este no es el ciclón tropical de mayor duración jamás registrado?

Fue en septiembre de 1988 cuando México tuvo que lidiar con el Huracán Gilberto, el cual es considerado uno de los ciclones tropicales más mortíferos, intensos y devastadores que el país ha sufrido con efectos generales que ascienden a poco más de 340 muertos y miles de daños colaterales.

Y, aunque los estragos fueron realmente significativos, Gilberto no es el ciclón tropical de mayor duración jamás registrado en el país o cerca de este. Ante ello, luce necesario que conozcas un poco más sobre Freddy, quien cuenta con la mayor duración al sumar un total de 36 días.

Pexels

Ciclón Tropical Freddy, más largo y con más duración que Gilberto

A inicios del año pasado, más específicamente entre febrero y marzo del 2023, el ciclón tropical Freddy atravesó la cuenca del Océano Índico, lo cual hizo que las cosas del noroeste de Australia se partieran causando estragos incluso en el sur de África. Lo anterior, lógicamente, generó millones de pérdidas económicas, así como cientos de personas fallecidas.

Te puede interesar: Bomberos rescatan a joven atrapado en un auto

Aterrorizados por la duración de este fenómeno meteorológico, un comité de expertos internacionales de la Organización Meteorológica Mundial analizó a detalle este evento, señalando que el mismo contó con una duración total de 36 días. Con ello, el ciclón tropical Freddy se convirtió en el más largo hasta ahora.

Es así como Freddy no solo superó a Gilberto en cuanto a días se refiere, sino que también hizo lo propio con el ciclón tropical John, el cual, durante el año 1994, tuvo una duración de 714 horas, poco menos de 30 días.

¿Cuántos kilómetros recorrió el ciclón tropical Freddy?

Los expertos de la Organización Meteorológica Mundial añaden que, en términos de distancia, el ciclón tropical Freddy recorrió alrededor de 12,785 kilómetros; es decir, casi 8,000 millas. Para poner en contexto esta situación, se añade que dicha distancia es equivalente a un tercio de la circunferencia del planeta Tierra.

Te puede interesar: Inicia evacuación preventiva ante llegada del Huracán Beryl