Nayarit ofrece créditos de hasta 30 mil pesos con interés bajo

El Financiamiento del programa Hermanando Nayarit, tiene como objetivo entregar créditos de fondos de inversión y reinversión para la creación de apoyos sociales del estado. Está dirigido a micro, pequeñas y medianas empresas, así como personas físicas o morales, que tengan proyectos que contribuyan al desarrollo de la región.

El gobernador del estado, Miguel Ángel Navarro Quintero, puso en marcha este programa con créditos que pueden ser desde 15 mil hasta 30 mil pesos, con tan solo el uno por ciento de interés mensual, para ser pagados al término de su administración, lo cual ocurrirá en tres años. Además señaló que este proyecto se planeó al inicio de su gobierno, ya que el fondo de créditos antes era inexistente.

El gobernador aseguró que cree en la palabra de los habitantes de Nayarit. FOTO: Gob. Nayarit

El fondo para apoyar a la gente de Nayarit continuará

Dijo que antes de su administración si había fondos, pero eran utilizados para funcionarios públicos de la Secretaría de Economía de la administración pasada, y eran créditos muy cuantiosos, de millones de pesos que acabaron con los fondos de esta Secretaría.

La propuesta del gobernador del estado, es que a fin de año, se pueda lograr mantener un fondo y aumentar el apoyo económico de préstamos y créditos:

Navarro Quintero cree en la palabra de la gente

“Yo soy hombre que creó la palabra más que las firmas, pudiéramos aumentar los créditos hacia fin de año, pero con expectativa de pagar los vuelvo a repetir hacia el fin de administración, si para que ustedes puedan tener mayor flexibilidad. No se preocupen yo soy de ustedes con ustedes y para ustedes, no se sientan solos en momentos difíciles, sientan que tienen en mí más que alguien que manda, alguien que se solidariza con ustedes y yo no vine a hacer más ricos a pocos, yo vine hacer justicia a muchos”

Los ciudadanos reciben el apoyo del gobierno. FOTO: Gob. Nayarit

Estos préstamos han sido otorgados a micro empresas dedicadas a los siguientes giros:

Purificadoras de agua.

Productoras de tizana.

Negocios de comida.

Tiendas ropa.

Venta de fruta deshidratada.

Servicios de turismo que cuentan ya con un registro de marca.

El programa batió su propio récord. FOTO: Generado con Meta IA

En el evento se informó que a menos de dos años que arrancó este programa se ha rebasado la cantidad de recursos destinados para apoyo a emprendedores y actualmente estos créditos están a un 80 por ciento de su recuperación.

Para obtener información sobre los programas de la Secretaría de Economía del Gobierno de Nayarit, se puede acudir a sus oficinas ubicadas en Avenida Insurgentes 854 poniente, o bien comunicarse al 311 258 0929. Las convocatorias también aparecen en su página oficial de Facebook.