Hepatitis C: ¿en dónde puedo hacerme una prueba gratis en CDMX?

México ocupa el primer lugar en hepatitis C en América Latina, una cifra alarmante que preocupa a las autoridades sanitarias. Para prevenir y tomar medidas sobre esta enfermedad, es importante saber que existen pruebas de detección gratuitas, así como tratamientos para curar esta infección.

Existen varios tipos de virus que causan la hepatitis, principalmente A, B, C, D y E. Básicamente este padecimiento es una inflamación del hígado, que puede ocurrir por diversos factores, que te explicaremos más adelante.

¿Cuáles son las principales vías de contagio de la Hepatitis C?

De acuerdo con los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC), la hepatitis C por lo general se transmite cuando una persona entra en contacto con sangre de una persona infectada. Esto puede ocurrir por:

Compartir equipo para inyectar drogas. En la actualidad, la mayoría de las personas se infectan con hepatitis C al compartir agujas, jeringas o cualquier otro equipo utilizado para preparar e inyectar drogas.

Parto. Aproximadamente el 6 % de los infantes que nacen de madres infectadas contraerán hepatitis C.

Exposiciones durante la atención médica. Aunque es poco frecuente, las personas pueden infectarse cuando los profesionales de atención médica no siguen los pasos adecuados necesarios para evitar la propagación de infecciones transmitidas por la sangre.

Relaciones sexuales con una persona infectada. Aunque es poco frecuente, la hepatitis C puede transmitirse durante las relaciones sexuales, aunque se ha informado con más frecuencia entre los hombres que tienen relaciones sexuales con hombres.

Tatuajes o piercings corporales no reglamentados. La hepatitis C puede transmitirse al hacerse tatuajes o piercings corporales en instalaciones sin licencia, en entornos informales o con instrumentos no estériles.

Compartir elementos personales. Las personas pueden infectarse al compartir monitores de glucosa, máquinas de afeitar, cortaúñas, cepillos de dientes y otros elementos que pueden haber estado en contacto con sangre infectada, incluso en cantidades muy pequeñas como para verse.

Transfusiones de sangre y trasplantes de órganos. Antes del análisis generalizado del suministro de sangre en 1992, la hepatitis C también se transmitió a través de las transfusiones de sangre y el trasplante de órganos.

¿En dónde me puedo hacer una prueba Hepatitis en CDMX?

Las Clínicas Especializadas Condesa realizan la prevención, detección y atención del VIH/sida, pero también de Hepatitis C. Este lugar se ubica en la calle de General Benjamín Hill 24, en la colonia Hipódromo Condesa, de la alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México.

Además, también puedes comunicarte a CenSida, al teléfono 55 19 46 97 72.