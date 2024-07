Padres de Joan piden justicia por el menor, su madrina lo secuestró y asesinó en Edomex

El caso del pequeño Joan Guadalupe, un menor de cuatro años de edad que desapareció en mayo de 2023 y fue encontrado sin vida en la casa de su madrina, sigue causando conmoción entre los habitantes del municipio de Donato Guerra, Estado de México, lugar donde sucedieron los hechos. Ahora, a más de un año del crimen, los padres del niño rompieron en silencio y - ante cámaras de un medio de comunicación - pidieron justicia, para que la asesina del menor reciba un "castigo ejemplar".

La desaparición de Joan paralizó a los habitantes del Estado de México en mayo de 2023, cuando la Fiscalía de la entidad emitió una ficha de búsqueda y anunció una recompensa de 300 mil pesos para quien diera información sobre su paradero. No obstante, un mes más tarde, los restos del niño fueron localizados dentro del patio de una mujer, quien supuestamente era su madrina. El crimen horrorizó a todo el país y se logró el arresto de Ivonne "N", la presunta asesina.

Sigue leyendo:

La desgarradora carta de arrepentimiento de un hombre condenado por matar a su propio hijo

El infanticidio de Victoria Guadalupe paso a paso: salió a la papelería y la encontraron muerta en su propio condominio

Padre de Joan piden que el crimen no quede impune

El menor fue localizado sin vida. Foto: Alerta Amber.

Ahora, los padres de Joan acudieron ante los medios de comunicación para informar que será durante esta semana en curso que un juez federal determinará si la sospechosa Ivonne "N", quien era madrina de Joan, es responsable por el delito de "desaparición cometida por particulares”. En este sentido, la madre del pequeño ha hecho un llamado de atención a las autoridades, para pedir que el asesinato de su hijo no quede impune y la agresora reciba un "castigo ejemplar" por el homicidio del menor.

"Ella dice que ella no es culpable y pues hay muchas cosas, ella dice que es inocente y pues no, como lo venimos diciendo, nosotros lo único que queremos es justicia, que personas así no merecen estar libres", comentó Mayra Sánchez, madre de Joan, ante las cámaras de Milenio. Agregó que su deseo no es meter a la cárcel a una persona inocente, sino que la persona responsable por la muerte de su hijo pague por el crimen, ya que representa un peligro para la sociedad.

¿Qué se sabe sobre el homicidio de Joan Guadalupe?

La mujer fue detenida tras revisar las cámaras de seguridad. Foto: Fiscalía.

Mayra recordó que el 26 de mayo de 2023 tenía programada una festividad religiosa en su casa, mientras que su hijo de cuatro años jugaba con sus primos. Sin embargo, lo perdieron de vista y ante su ausencia comenzaron a buscarlo entre vecinos y amigos. Gracias a cámaras de seguridad, vieron que Joan salió y tras él iba Ivonne "N", los videos mostraron que ambos entraron a casa de la mujer y luego él no volvió a salir de la vivienda.

Aunque la madrina del pequeño trató de desviar la atención de las autoridades, fue detenida. Tras un mes de investigaciones, las autoridades encontraron el cuerpo de Joan fue envuelto en una sábana y enterrado cerca del domicilio de la mujer detenida. A más de un año del crimen, se preve que esté miércoles 3 de julio se dicte una sentencia condenatoria en contra de la presunta responsable por el homicidio del infante.