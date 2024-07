"No dar espacios a retrocesos", asegura Alicia Bárcena sobre una política exterior feminista

Alicia Bárcena Ibarra, secretaria de Relaciones Exteriores, manifestó la importancia que no haya retrocesos ante los avances para consolidar una política exterior feminista.

Durante las conclusiones y clausura de la III Conferencia Ministerial sobre Políticas Exteriores Feministas: “Discusión sobre estrategias de Política Exterior Feminista y pasos futuros”, enfatizó que se debe mirar al futuro “porque no hay para atrás”.

Seguir leyendo:

Huracán Beryl llegará al centro de Quintana Roo; SRE alista ayuda a extranjeros

“Y justamente lo que tenemos que lograr es que no haya retrocesos, a mí yo se los he dicho aquí en varias oportunidades me preocupa que nosotros que estamos proclamando por una política exterior feminista luchemos porque no haya retrocesos en los foros multilaterales, en las agendas políticas, no podemos hacer eso”, recalcó.

La canciller destacó la participación de la senadora y ministra en retiro, Olga Sánchez Cordero, que acuñó la frase “el futuro será feminista o no será”.

Señaló que México está viviendo un momento histórico “porque vamos a inaugurar esta primera presidenta mujer en 200 años de la república, y sobre todo con Claudia Sheinbaum, que va a encabezar una transformación de nuestra vida nacional, una senda que abrió Andrés Manuel López Obrador, y nosotros le llamamos la revolución de las conciencias”.

Llamó a fortalecer las políticas feministas y sobre todo para vencer la cultura del patriarcado y la colonización para que la igualdad sea una norma y no una excepción.

Bárcena Ibarra resaltó la importancia de lograr la lograr la autonomía en las mujeres ya que “no podemos llegar a la autonomía física o política si no hay autonomía económica y no podemos hacer que las mujeres dependan de sus abusadores. Eso es imposible, y por eso es tan importante avanzar”.

Comentó que se debe transitar de la cultura del privilegio a la cultura de la igualdad.

“Del extractivismo a la sostenibilidad, a romper el patriarcado y los grandes estigmas sociales y culturales, y de verdad que haya acceso al capital productivo simbólico y material”, dijo.

“Hay mucho que hacer, sobre todo nosotros que venimos de un continente donde la pobreza la desigualdad aún tiene rostro de mujer donde más de un tercio de las mujeres latinoamericanas no logran generar un ingreso propio y cuando lo tienen su salario es menor al del hombre, ¿verdad? y no tienen los mismos derechos así es que creo que tenemos una tarea enorme que hacer mucho que aportar, el sur global que duda cabe que tenemos grandes desafíos y ahí me quiero referir a uno que por cierto”, aseveró.