México confía en que el pueblo venezolano sea respetado

El gobierno de México confía en que la voluntad del pueblo venezolano expresada en las urnas en la jornada electoral del pasado domingo en la que el presidente Nicolás Maduro busca su reelección—“sea respetada mediante un proceso de escrutinio transparente”.

La Secretaría de Relaciones Exteriores emitió este lunes un comunicado sobre la elección en Venezuela, en el que señala que da seguimiento al conteo final de actas e informes detallados del Consejo Nacional Electoral de ese país.

Sigue leyendo:

Cacerolazos y derribo de estatuas: así van las protestas EN VIVO tras el triunfo de Maduro en Venezuela

En la mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que el gobierno de México fijará una posición hasta que concluya el conteo de votos en la elección presidencial de Venezuela.

“Bueno, que vamos a esperar que terminen de contar los votos. Nosotros tenemos la información que el órgano electoral de Venezuela le está dando el triunfo al presidente Maduro, esto es lo que sabemos, es el órgano electoral, el Consejo Nacional Electoral. Aquí están. Primero la información porque, si no, no… Primero, a ver, ¿cuál es la información que hay? Porque si no es hablar de que se reconoce, no se reconoce, que ya se pronunció un gobierno, ya se pronunció otro”, comentó.