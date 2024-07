Martí Batres enviará reformas al Congreso CDMX para frenar rentas excesivas en vivienda

El jefe de gobierno, Martí Batres informó que, entre hoy y mañana, enviará al Congreso de la Ciudad de México dos iniciativas de reforma a la Ley de Vivienda y el Código Civil para “frenar el aumento excesivo de las rentas de vivienda en la capital”.

En general las propuestas versan en impulsar vivienda en renta para jóvenes; que las rentas no podrán incrementar más allá de la inflación del año anterior, y se establecerá un registro digital de los contratos de renta.

En conferencia de prensa en el Palacio del Ayuntamiento, el mandatario capitalino señaló que estás propuestas fueron retomadas de foros, aunque, dejó en claro que “somos conscientes de que este es solamente el inicio de un debate que va a seguir y es de un proceso que tendrá que abordarse con mayor profundidad en los años venideros”.

“Lo que estamos planteando existe ya en varias de las grandes ciudades del mundo como Nueva York, Berlín, París, Madrid y en otros lugares del mundo también como Singapur. Y son medidas para que la Ciudad de México, por un lado, sea generosa con las familias de más bajos recursos y pueda proteger su derecho a vivir en la ciudad en la que contribuye con su vida y con su construcción cotidiana y al mismo tiempo son reformas que permiten que la Ciudad de México se siga consolidando como una ciudad competitiva a nivel global”, explicó.

Créditos: Gobierno de la Ciudad de México

Detalló que las primeras reformas son a la Ley de Vivienda, con las cuales se busca establecer una política pública de construcción de vivienda para renta.

Estás son las reformas propuestas en materia de vivienda por Batres

El jefe de Gobierno refirió que esto quedaría inscrito en el artículo 1, fracción XVII de la siguiente manera: “garantizar la producción pública de vivienda en arrendamiento asequible para las personas de menores ingresos por parte del Gobierno de la Ciudad de México”.

Mientras que, puntualizó en el artículo 59 se señala que: “el Gobierno de la Ciudad de México, a través de la Secretaría o el Instituto, deberá fomentar la vivienda en arrendamiento asequible, mediante esquemas y programas dirigidos a la población vulnerable, en situación de pobreza y de menores ingresos”.

De igual forma, Batres Guadarrama expuso que también se modificará el Código Civil, en el que se expone que las rentas no podrán aumentar más allá de la inflación del año transcurrido, además de que se establecerá un registro digital de los contratos de alquilamiento.

Manifestó que actualmente que el artículo 2448 D del Código dice “que la renta deberá estipularse en moneda nacional y solo podrá ser aumentada anualmente; aquellos contratos en que el importe de la renta mensual no exceda de 5,400 veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad de México vigente y no exceda de 9,000 veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad de México vigente; el incremento no podrá exceder del 10 por ciento de la cantidad pactada como renta mensual”.

Por lo que, apuntó la propuesta sería: “que el incremento de la renta nunca será mayor a la inflación reportada por el Banco de México en el año anterior, respecto de la cantidad pactada como renta mensual”. Además de que “se establecerá un registro digital de contratos de arrendamiento, de autorización inmediata, a cargo del Gobierno de la Ciudad de México y para tales efectos el arrendador deberá realizar dicho registro en un plazo no mayor a 30 días de celebrado el contrato”.

Finalmente dejó en claro que el registro se regirá de conformidad con los criterios de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México.

