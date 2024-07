SAT: ¿De cuánto es el monto de la multa por no activar el Buzón Tributario?

El Buzón Tributario, es un sistema de comunicación electrónico ubicado en la página web del Servicio de Administración Tributaria (SAT). Es un sistema de comunicación electrónico a través del cual las autoridades fiscales pueden notificar de cualquier acto o resolución administrativa a los contribuyentes. Vale señalar que éstos últimos pueden efectuar promociones, solicitudes, avisos y demás información que presentarán los contribuyentes.

Desde el año 2020 se volvió obligatorio que todas las personas que tengan Registro Federal de Contribuyentes (RFC) habiliten el Buzón Tributario del SAT. Excepto las personas físicas y morales que se encuentren ante el RFC con situación fiscal de cancelados. Evita multas y habilita esta herramienta de comunicación.

Evita multas y habilita el Buzón Tributario. Fuente: Pinterest

Estas son las multas por no habilitar el Buzón Tributario

Según las normativas del SAT, el hecho de no habilitar el Buzón Tributario implica la aplicación de multas. Según lo establecido en el apartado de "Sanciones / Multas" del organismo tributario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), las sanciones por no activarlo van desde los 3 mil 420 pesos a los 10 mil 260 pesos. La fecha límite para hacerlo y no ser acreedor a una multa es el 1° de enero del 2025, por lo que se recomienda abrirlo lo más pronto posible.

Para habilitar el buzón tributario debes ingresar a la página del SAT, y localizar el apartado “Habilitar mi Buzón Tributario”. Allí se debe ingresar la e-firma y la contraseña correspondiente. El trámite se realiza enteramente en línea, y sólo debes tener a la mano tu e-firma y tu contraseña, además de proporcionar al menos un correo electrónico de contacto, así como un número celular, el cual se puede actualizar según convenga al contribuyente.

El trámite de habilitación del Buzón Tributario es en línea. Fuente: Pinterest

Una vez llenado el formulario hay que confirmar los medios de contacto. Para el correo electrónico se da clic en el vínculo que llegará al correo, y para el teléfono celular se ingresa el código que se envía al teléfono vía SMS en el formulario de medios de contacto. Se entra a Buzón Tributario, se selecciona la opción “configuración” y registrar el código donde se lee “captura el código de activación que se envía por SMS”, se da clic en el botón “continuar” y finalizado el trámite para evitar multas del SAT.