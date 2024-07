Nuevo municipio Villa de Pozos amanece sin autoridad y sin servicios

En el segundo día como nuevo municipio de San Luis Potosí Villa de Pozos amaneció siendo una ciudad fantasma en cuanto a servicios, pues persiste la falta de cuerpos de seguridad y los servicios son casi nulos. Ricardo Gutiérrez Ortega, uno de los líderes que encabezaron la lucha por la municipalización de Villa de Pozos desde hace dos años, informó que todas las instancias pars realizar trámites están cerradas y en lo era la Delegación Municipal los accesos son restringidos por guardias que "desde la entrada te preguntan a dónde vas y te dicen que no hay servicio", lamentó.

Añadió que por segundo día consecutivo Villa de Pozos no cuenta con seguridad, pues no hay patrullajes no de la "Polisía" capitalina ni de la Guardia Civil Estatal, por lo que se ha convertido en un pueblo sin ley ni autoridad.

Sigue leyendo:

San Luis Potosí tiene un nuevo municipio: Villa de Pozos es el número 59

Sin patrullas ni servicios básicos, primer día del nuevo municipio de Villa de Pozos

Por segundo día consecutivo Villa de Pozos no cuenta con seguridad. Foto: Pepe Alemán

Ayer por la tarde, el alcalde de la capital, Enrique Galindo Ceballos anunció que como un acto humanitario y sin estar obligado a hacerlo continuaría dotando de los servicios básicos y patrullajes a los más de 150 mil habitantes de Villa de Pozos, decretada elunes por el Congreso del Estado como el municipio 59 de San Luis Potosí.

En estado vulnerable población de nuevo municipio de San Luis Potosí

En el Congreso del Estado de San Luis Potosí el patrón es el gobernador José Ricardo Gallardo Cardona y muestra de ello es el desastroso Decreto para municipalizar Villa de Pozos, afirmó la diputada Gabriela Martínez Lárraga, quien advirtió que debido al apresuramiento en la votación casi unánime a favor del Dictamen, más de 150 mil habitantes están en la indefensión.

"Está muy claro, no es que lo diga yo, lo ven todos, aquí hay un jefe, aquí se está decidiendo por lo que dice el gobernador, hubiera querido que este Congreso fuera un contrapeso, se requiere una oposición clara en San Luis Potosí porque para eso existe el Congreso, pero tristemente al interior se da una linea y todos se alinean a lo que establece el Partido Verde y así ha estado el Congreso, no veo división de poderes como lo marca la Constitución", expresó la diputada única que se abstuvo en la aprobación del Decreto para municipalizar Villa de Pozos.

La diputada Gabriela Martínez advirtió que más de 150 mil habitantes están en la indefensión. Foto: Pepe Alemán

La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de San Luis Potosí sostuvo que desde las reuniones previas en la Junta de Coordinación Política (Jucopo) advirtió que el Dictamen que dió paso al Decreto para crear el municipio 59 de San Luis Potosí "traía muchas anomalías" y pidió que el abogado del Poder Legislativo estuviera presente, pero la aplanadora del PVEM lo impidió y en cambio sí permitió que estuvieran integrantes de la Consejería Jurídica del gobernador Gallardo.

Martínez Lárraga dijo que el Decreto contiene "muchas anomalías y muchas lagunas" y que debió haber estado mejor fundamentado para "no dejar en estado de indefensión" a los habitantes de Pozos; desestimó que en un acto de buena fe se estableciera en el Decreto que el municipio de la capital estará arropando y brindando servicios hasta en tanto haya Concejo Municipal y después elecciones.

brc