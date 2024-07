Laura León revela que no cancela su boda tras descubrir que su novio se viste con su ropa: "a mí me vale si se viste de mujer"

Los planes de boda entre Laura León, conocida como “La Tesorito”, y su pareja, cuya identidad sigue en misterio, no se cancelaron, siguen en pie y recientemente en una entrevista mencionó que no le interesa haberlo encontrado vestido con ropa de mujer. Previamente se había dicho que incluso terminaron.

Hace poco, el periodista Gustavo Adolfo Infante compartió que, de acuerdo con la información que Laura le proporcionó, la verdadera razón detrás de la separación podría estar vinculada a problemas de consumo de alcohol. Sugirió que este factor podría haber sido determinante en la decisión de Laura, más allá del incidente con el vestido, pero parece que estaba equivocado.

Siempre da de qué hablar. Foto: @lauraleontv / Instagram.

¿Qué dijo Laura León sobre su boda?

“De repente me salió con un vestido blanco precioso, bailamos y estuvimos felices, y a mí no me interesa, yo soy feliz con él… Fíjate que no se canceló, yo tengo tres años con él y es una amorosa persona, divino, lo quiero muchísimo… No puedo ir a ningún lado a comprar un kilo de felicidad, de estabilidad, de lo que él me da, tesoritos, a mí me vale si se viste de mujer o de lo que él quiera, yo lo quiero de lo que él me da”, comentó la cantante.

Por otra parte, también tiene el proyecto de Perfume de Gardenias, cuya puesta en escena está próxima a estrenarse. En esta obra cantará a lado de la Única e Internacional Sonora de Arturo Ortiz y Antonio Méndez. “Es la primera vez que vamos a trabajar juntos y estamos encantados, por eso estamos ensayando aquí con todo nuestro cariño para que todo salga muy bonito”, dijo.

¿Quién es Laura León?

"La Tesorito", ha dejado una huella imborrable en la cultura popular mexicana. La carrera de Laura León comenzó de manera inusual. En su juventud, tuvo una breve aparición en un filme dirigido por Emilio Fernández, donde su presencia llamó la atención por su apariencia. Sin embargo, fue su talento como cantante lo que la catapultó a la fama. En la década de los 80, Laura debutó en el programa "Variedades Bacardí" junto a Héctor Lechuga y el "Loco" Valdez, y fue ahí donde empezó a ganar reconocimiento.