Enrique Galindo Ceballos podría ser sujeto de juicio político, advierte PVEM

Tras calificar al alcalde de la capital como "pichicato", el líder de la bancada del PVEM en el Congreso del Estado de San Luis Potosí, José Luis Fernández Martínez advirtió que en el caso de Villa de Pozos, Enrique Galindo Ceballos podría ser sujeto de Juicio Político por la omisión en la que está incurriendo al no acatar lo que disponen los transitorios del Decreto de creación del municipio 59 y continuar gobernando hasta en tanto sea creado el Concejo Municipal.

"Hoy me sorprende la manera pues tan pichicata de actuar de parte del Ayuntamiento, no se puede salir a decir que no hay autoridad en el municipio de Pozos cuando el decreto de creación del municipio, en su artículo quinto transitorio es bastante claro, hasta en tanto esté instalado el Concejo Municipal el Ayuntamiento de San Luis Potosí continuará ejerciendo sus funciones y prestando los servicios públicos en la demarcación del nuevo municipio de Villa de Pozos, funciones y servicios no servicios básicos, todas sus funciones que incluyen actos de autoridad", estableció.

José Luis Fernández Martínez acusa a Galindo de omisión en sus funciones públicas Foto: Especial

Acusado de abandonar Villa de Pozos durante su transición

El también presidente de la Comisión de Gobernación advirtió a Galindo Ceballos que el abandonar a Villa de Pozos durante el periodo de transición "le puede generar responsabilidades de muchos tipos y de muchas índoles, entonces hay que tener cuidado con la interpretación que se le está dando a las cosas, yo prefiero que me finquen responsabilidades por hacer mi chamba que por dejarla de hacer" estableció .

El diputado Verde también advirtió que si continúa la actitud del presidente municipal capitalino de no seguir gobernando en Villa de Pozos hasta en tanto se instale el Concejo Municipal se actualizan mucho supuestos, "uno de ellos pudiera ser el Juicio Político, si un ciudadano se presenta ante este Congreso y nos da elementos suficientes para aperturar un procedimiento jurisdiccional como el Juicio Político", arremetió.

DRV/TJM