Caravana de migrantes pide ayuda para llegar a la frontera sur de México

La caravana de migrantes que partió el domingo pasado de Ciudad Hidalgo, Chiapas; avanzó al municipio de Huehuetán y este miércoles pretenden llegar a Huixtla, los extranjeros piden al gobierno mexicano que les pueda ayudar con agua y alimentos para mujeres y niños. Richard Urbina, migrante, dice que quieren ayuda para llegar a su destino.

"Ay dios mío le pedimos al presidente de México que tenga piedad de nosotros y que nos ayude, que nos ayude más y que hayan refugios para que las personas no tengamos que por ejemplo dormir en la calle dormir en los parques de que los mismos policías nos quiten de los parques porque ahí no puedes dormir ahí no puedes estar entonces imagínese nosotros no tenemos dinero para estar pagando hoteles para estar pagando hospedándonos en apartamento con lo poquito que tenemos es para sobrevivir para comer para compartir con la familia hasta llegar al destino que queremos".

Varios de los migrantes se encuentran en condiciones deplorables

FOTO: Especial

Este contingente de personas en donde viajan muchos niños, mujeres y hombres de diversos países se encuentran lastimados de sus pies y algunos deshidratados.

Los extranjeros seguirán caminando, por lo que pidieron la ayuda de las organizaciones no gubernamentales para que les brinden agua y sueros por el clima.

Personal de la Secretaría de Salud en Tapachula atendió curaciones y brindó atención médica para los migrantes en el parque de Tapachula además de una organización que brinda orientación jurídica y agua a los migrantes. Hasta este momento no los han detenido y quieren llegar a los Estados Unidos en busca del llamado sueño americano.

