“Te encontramos, no como yo quería”: joven se ahoga en río Santa Catarina; madre se lamenta en redes

Este lunes fue hallado el cadáver de Christian Yair Hernández en el río Santa Catarina, en el municipio de Juárez, Nuevo León. El hoy occiso habría acudido a divertirse al río con varios amigos, sin embargo, la corriente lo arrastró provocando falleciera por ahogamiento.

De acuerdo con Protección civil, aproximadamente a las 06:30 horas de este lunes 22 de julio se hizo el rescate del cuerpo, que desde ayer era buscado por las autoridades.

La tarde del domingo, alrededor de las 17:00 horas, se hizo el reporte de los hechos, en las calles Villa Bilbao y Villa España, en la Colonia Villas de Oriente. Los rescatistas estuvieron buscando al joven, hasta que aproximadamente a 200 metros de donde desapareció la persona, lograron ubicarlo.

Su madre difunde desaparición del joven por redes

A través de redes sociales, una mujer identificada como Brenda, pidió a sus conocidos se unieran a la búsqueda de su hijo.

“Estamos en el río, mi hijo se metió al río y no lo encontramos, los buzos no se meterán por ahora, por favor ayúdenme a difundir y vengan a ayudarme a meternos al río, traigan cuerdas se los pido de corazón”, escribió la madre al enterarse de la desaparición de su hijo.

En otro mensaje se lee: “sé que estas vivo, no me puedes dejar, estamos orgullosos de ti, siempre nos has ayudado, eres responsable aportas para todo, lucharé por encontrarte”.

Este lunes, la mujer fue informada del hallazgo de Christian Yair e hizo público su fallecimiento: “Mi vida te encontramos papi, no como yo quería, perdóname”.