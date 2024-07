Claudia Sheinbaum defiende a Marcelo Ebrard tras críticas de Donald Trump

Claudia Sheinbaum Pardo, virtual, Presidenta electa, defendió a Marcelo Ebrard Casaubon, a quien designó como futuro secretario de Economía, luego de los críticas que lanzó el candidato presidencial republicano de Estados Unidos, Donald Trump.

“Lamento el lenguaje soez del expresidente Trump y desde luego discrepo de su opinión sobre @m_ebrard Para mí es uno de los mejores servidores públicos de México y será un gran secretario de economía de nuestro país, que nadie debe olvidar, es libre y soberano”, posteó en su cuenta de “X”.

Sigue leyendo:

Claudia Sheinbaum revela cuál será el futuro de Marcelo Ebrard

Atentado a Donald Trump: profecías, efectos, similitudes y polarización (1ª Parte)

Sheinbaum habla sobre la campaña de Trump

El ex canciller Ebrard Casaubon señaló que “cuando te insultan en campaña ,como acaba de hacerlo el ex Presidente Trump ,siempre hay un propósito electoral: ganar adeptos. Nunca aceptaré calificación de un candidato en el exterior. No me intimida. Defenderé los intereses de México con toda dignidad y firmeza”.

En San Luis Potosí está sábado en la mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador destacó el perfil de Ebrard Casaubon, y calificó a Trump como de carácter fuerte y visionario

“Fíjense: va a ser secretario de Economía Marcelo Ebrard, toda la experiencia. En efecto, a él le tocó la negociación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos en el tiempo del expresidente Trump, que es un hombre fuerte, de carácter, pero también visionario”; dijo.

“Y primero decía que no quería el tratado, que quería cerrar la economía de Estados Unidos, y se fue convenciendo, porque es —ya lo dije— un hombre con visión, de que hacía falta mejor abrir la economía de Estados Unidos, y agruparnos tres países del continente americano, Canadá, Estados Unidos y México, y lo aceptó, y eso ha permitido ahora, en efecto, que se beneficie Estados Unidos, porque está bien la economía de Estados Unidos, está bien la economía en Canadá, y está bien la economía en México”, agregó.

El ex secretario de Relaciones Exteriores señaló que en la negociación del T-MEC “lo que haya que negociar y promover será desde una posición de fuerza, será desde una posición de fortaleza, no de debilidad”.

Esta tarde en Grand Rapids, Michigan, Trump descalificó a Marcelo Ebrard luego de la negoció el despliegue en la frontera para atender el tema migratorio con elementos de la Guardia Nacional

“Es un individuo con un coeficiente intelectual bajo. Toma su coeficiente intelectual, te lo garantizo, está por debajo de 50 o 60”, dijo.

Esta fue la declaración de Donald Trump

El mandatario dijo en su discurso que realizaron algo muy fuerte con México; sin embargo, cuando estaba construyendo el muro les dijo: "Tienes que darnos 28 mil soldados. Y se rieron de mí, odio cuando la gente se ríe de mí. Lo odio. Se rieron de mí. 'Nosotros no lo haríamos. ¿Por qué lo haríamos?' Dije: porque tienen que. Estamos construyendo el muro, hay gente llegando a través de su país".

Reiteró que querían 28 mil soldados para protegerse mientras estaban construyendo el muro, pero las autoridades mexicanos se negaron. Posteriormente, Trump amenazó con cobrar un arancel del 25 por ciento en cada auto que envíaran a Estados Unidos, luego va a subiría a 50 por ciento el próximo mes, luego a 75 por ciento y luego al 100 por ciento hasta detenerse.

"El caballero que representaba al presidente, el presidente es un gran tipo. Ya no es el presidente, pero es un gran tipo. Él era un gran tipo, aún lo es. Pero dijo: 'me gustaría discutir esto con el presidente'. Le dije: cinco minutos. Me tengo que ir, tengo algo mucho más importante que hacer. Regresó y me dijo: 'señor presidente, nos encantaría darle soldados para proteger su muro, sin costo, por supuesto. Gratis'. Así es como obtuve esos números maravillosos en ese gráfico hermoso del que hablábamos.

"Nos dieron todo lo que quería. Obtuve todo de México".

"Y luego esta persona estúpida, IQ bajo. Él es un individuo de IQ bajo. Revisen su IQ, les garantizo que está en los 50s o 60s bajos. Y está negociando contra Putin, el presidente Xi de China, Macron de Francia. Que es un tipo muy inteligente, él iba a hacer algo muy malo para nuestro país. Le dije: no importa, puedes hacerlo. Pero voy a poner un arancel de 100 por ciento en todos los vinos y champañas que vienen de Francia. Dijo: 'no, Donald. No puedes hacerlo'. Le dije: lo haré. 'Donald, no puedes hacer eso. Eso no es justo'. Va a cobrarles a nuestras empresas, empresas estadounidenses, 25 por ciento".

DRV