Ojalá conservadores aprendan la lección: AMLO

Zacatecas, Zacatecas.- El presidente Andrés Manuel López Obrador expresó que ojalá los conservadores aprendan la lección tras los resultados de la elección del 2 junio de que “con el pueblo todo, sin el pueblo nada”.

En la sexta gira conjunta de trabajo con la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo, señaló que la clave es atender primero al pueblo.

Dijo que los “conservadores reaccionarios” se dijeron sorprendidos porque la candidata del movimiento ahora presidenta, ganó en todo el país con más de 30% de ventaja, 36 millones de votos, “hasta a mi cepilló, sacó más votos que los que yo obtuve”.

Ante el gobernador David Monreal Ávila, López Obrador dijo que los opositores viven en una burbuja sin respetar al pueblo.

“Y dicen ¿qué cosa fue lo que pasó? porque ellos andan allá como nuestro mundo, es una burbuja, ellos no tienen comunicación con la gente, no recogen los sentimientos de la gente, no respetan al pueblo, mucho menos quieren al pueblo, por eso se sorprendieron porque no tenían porqué estar pensando de que el pueblo iba a seguir apoyando más de lo mismo, es decir más corrupción y más pobreza y más humillación y más clasismo y más racismo… ¡Al carajo con todo eso! Ojalá y aprendan la lección porque todos somos mexicanos, Ojalá y aprenda la lección, ‘con el pueblo todo, sin el pueblo nada’. Y lo que decía ese gran dirigente Ricardo Flores Magón ‘solo el pueblo puede salvar al pueblo’ que no lo olvidemos”, manifestó.

El titular del Ejecutivo Federal señaló que México es el tercer país en el mundo con menos desempleo ya que la tasa es de 2.6 %y en Estados Unidos es 3.9 %, “estamos mejor en trabajo que en Estados Unidos”; se tienen cinco décadas sin devaluaciones; se fortaleció el peso mexicano con relación al dólar; y salieron de la pobreza más de cinco millones de mexicanos.

El presidente dijo que le entregará la banda presidencial a una “mujer con mucho corazón” por lo se irá muy tranquilo a su retiro.

Destacó el apoyo de David y Ricardo Monreal Ávila.

En su mensaje de bienvenida, el gobernador David Monreal Ávila, referendo su apoyo y lealtad al movimiento que encabeza el presidente López Obrador.

“No tenga duda de hay un lugar en la historia de México reservado para usted, por la herencia infinita que nos deja de gobernar, para servir, la de ayudar siempre a los que menos tienen y la poder siempre por encima de cualquier intereses particular el bienestar del pueblo de México a costa de su propia felicidad y a costa de su familia, lo esperaremos siempre”, afirmó.

Dijo que con el apoyo del segundo piso de la transformación, que encabezará Claudia Sheinbaum Pardo, la misión será recuperar la tranquilidad y la paz para el pueblo zacatecano y se continuará reparando toda la red carretera.

AMLO presume avances en materia de seguridad

“La doctora Claudia Sheinbaum conoce bien el plan Zacatecas II y el decidido impulso que dio usted, señor presidente Andrés Manuel López Obrador, para obtener los resultados que hoy estamos alcanzando (…) Zacatecas ha revertido y detenido la espiral de violencia que contrastaba en el 2021, en solo 3 años los homicidios dolosos en la entidad se redujeron casi 70%, este es un resultado que nos llega de orgullo y nos compromete a seguir trabajando y colaborando con el gobierno de México hasta que la gente se siente segura en Zacatecas”, afirmó.

El secretario de Agricultura, Víctor Villalobos, afirmó que el presidente debe estar satisfecho con el desempeño de su política agrícola.

“Está entregando a la Doctora presidente electa un campo productivo, un campo responsable, un campo en paz y con agua en las presas”, manifestó.

También asistieron el próximo secretario de Agricultura, Julio Berdegué, y el director general de Seguridad Alimentaria Mexicana, Leonel Cota Montaño —quien regreso al cargo tras apoyar la campaña de Morena en Jalisco—.

Al término del evento, el presidente López Obrador y Claudia Sheinbaum Pardo se trasladaron a Aguascalientes para supervisión de programas.