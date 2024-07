AMLO le manda un mensaje a Donald Trump: "no le están informando bien"

El presidente Andrés Manuel López Obrador le envió un mensaje a Donald Trump, candidato presidencial de Estados Unidos, durante su conferencia de prensa matutina desde Palacio Nacional. El mandatario utilizó la tradicional "Mañanera" para asegurarle al expresidente que los migrantes no representan un riesgo para Estados Unidos.

Así mismo, externó su intenciones para demostrar que los migrantes no se trasladan a norteamérica para transportar droga, más bien lo hacen para laborar y encontrar mejores oportunidades económicas. Así mismo, reveló que la próxima semana enviará una carta a su “amigo” Donald Trump, a quien calificó de “muy inteligente”, para exponer argumentos sobre inmigración

Sigue leyendo:

Arranca sexta gira de AMLO y Sheinbaum en Zacatecas

VIDEO ciclista choca contra Metrobús por circular en carril confinado y exige que detengan al conductor

AMLO explicará a Trump sobre el verdadero impacto de los migrantes

“Porque pienso que no le están informando bien sobre el tema migratorio, y también sobre la importancia que tiene mantener la integración económica entre Estados Unidos, México y Canadá. Sobre los dos temas. Le voy a demostrar que los migrantes no llevan droga a Estados Unidos, que es una vil mentira, que los migrantes van a Estados Unidos a trabajar honradamente y que esa nación se constituyó y se convirtió en una potencia gracias a los migrantes de todo el mundo que llegaron e hicieron un país muy próspero”, afirmó.

Trump aceptó su candidatura republicana para la presidencia de Estados Unidos

FOTO: Especial

López Obrador dijo que le expondrá que no se resuelven los problemas cerrando la frontera entre México y Estados Unidos, y que esa acción podría generar efectos negativos para ambos países. Además, declaró que es gracias a los migrantes que Estados Unidos ha logrado una integración económica y ha alcanzado el nivel de potencia que es hoy en día. El jefe del ejecutivo Federal consideró que su amigo Donald Trump es muy inteligente y que cambiará su forma de pensar.

“También informarle que no ayuda a la integración económica y que no se resuelve nada con cerrar la frontera, que es más, no se puede, ni se debe, ni se puede lo que le están diciendo de qué se pueden construir los automóviles en Estados Unidos, significaría que en promedio cada automóvil que se venda en Estados Unidos le costaría al ciudadano estadounidense entre 15, 20 mil dólares más”, indicó.

“(...) Cambiar su manera de pensar, además lo considero mi amigo, y lamentamos mucho lo que le pasó, y a lo mejor no le han informado, pero fuimos los primeros en el mundo como autoridad, en ningún caso, un jefe Estado, un presidente, un primer ministro desaprobó la acción casi de inmediato, cuando todavía no había servidumbre de lo que había sucedido, nosotros estábamos condenando el hecho”, aseveró.

edg